«Россети Юг» завершают подготовку сетевого комплекса Сочи к осенне-зимнему периоду

Энергетики Сочинских электрических сетей филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» завершают подготовку распределительной сети к осенне-зимнему периоду для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в условиях максимума нагрузок на энергообъекты. С начала года в рамках ремонтной программы отремонтированы 116 трансформаторных подстанций и более 100 км линий электропередачи (ЛЭП) на территории Сириуса, Сочи и Туапсинского района Краснодарского края.

Энергетики выполнили значительный объем работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ: расчищены просеки от деревьев, установлены дополнительные опоры для защиты ЛЭП от штормового ветра. На трансформаторных подстанциях специалисты заменили изношенные автоматические выключатели 0,4 кВ, провели проверку устройств релейной защиты и автоматики, а также тепловизионную диагностику оборудования. Все использованное оборудование - российского производства.

Особое внимание уделено обеспечению надежного электроснабжения социально значимых объектов – больниц, котельных, школ и других учреждений. Сформирован необходимый аварийный запас оборудования, обеспечена готовность резервных источников подачи электроэнергии.

Выполненные мероприятия позволят снизить риск технологических нарушений и обеспечить устойчивую работу распределительной сети в период пиковых нагрузок, а жители и социальные учреждения будут обеспечены стабильным и качественным электроснабжением.

Сочинские электрические сети – предприятие филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго», обеспечивающее электроснабжение потребителей Сочи, федеральной территории Сириус и Туапсинского района Краснодарского края. Подготовка к осенне-зимнему периоду включает ремонт и техническое обслуживание оборудования, диагностику, расчистку трасс линий электропередачи.