Россия и Руанда подписали в Москве меморандум о развитии ядерной инфраструктуры

28 октября 2026 года в Москве «на полях» третьего саммита «Россия – Африка» был подписан Меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией «Росатом» и Советом по атомной энергии Республики Руанда о сотрудничестве в оценке и развитии ядерной инфраструктуры.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский и посол Республики Руанда в Российской Федерации Джозеф Нзабамвита.

Меморандум предусматривает конкретные шаги по определению текущих потребностей Руанды в развитии ядерной инфраструктуры. Работа будет вестись в соответствии с подходами и рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также с учетом лучших практик госкорпорации «Росатом».