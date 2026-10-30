Россия и Руанда подписали в Москве меморандум о развитии ядерной инфраструктуры
28 октября 2026 года в Москве «на полях» третьего саммита «Россия – Африка» был подписан Меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией «Росатом» и Советом по атомной энергии Республики Руанда о сотрудничестве в оценке и развитии ядерной инфраструктуры.
Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский и посол Республики Руанда в Российской Федерации Джозеф Нзабамвита.
Меморандум предусматривает конкретные шаги по определению текущих потребностей Руанды в развитии ядерной инфраструктуры. Работа будет вестись в соответствии с подходами и рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также с учетом лучших практик госкорпорации «Росатом».
«Наше сотрудничество с Руандой носит комплексный характер: мы совместно работаем над проектами атомной станции малой мощности и Центра ядерной науки и технологий, готовим национальные кадры. Сегодня по квотам “Росатома” в российских вузах обучаются 102 студента из Руанды. Для продвижения этих проектов важно развивать не только технологические и кадровые компетенции, но и национальную ядерную инфраструктуру. Подписанный меморандум позволит нам вместе с руандийскими партнёрами оценить существующие потребности и определить дальнейшие шаги в этой сфере. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Руанде создать прочную основу для использования мирного атома в интересах энергетики, науки и экономики страны», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.