В России отобраны 19 новых проектов современных университетских кампусов

В рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина по созданию к 2036 году не менее 40 университетских кампусов Минобрнауки России провело четвёртый отбор проектов для включения в федеральный проект «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети».

На рассмотрение поступили 32 заявки от 25 субъектов Российской Федерации из 7 федеральных округов. Оценка проводилась по утверждённой методике, предусматривающей комплексный анализ потенциала региона и прямого влияния кампуса на его научно-технологическое и социально-экономическое развитие.

По итогам отбора выбраны 19 проектов в 17 городах: в Благовещенске, Иркутске, Казани, Кирове, Конакове (Тверская область), Липецке, Москве, Обнинске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Туле, Чебоксарах, Череповце и Ялте.

Суммарная площадь возводимых объектов составит порядка 2 млн кв. м, будет создано 29 тыс. мест для проживания студентов, научных сотрудников и преподавателей. Общий объём финансирования кампусов, предлагаемых к включению в федеральный проект, составит 474 млрд рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 224 млрд рублей, региональных бюджетов – 85 млрд рублей и внебюджетных источников – 165 млрд рублей.

В настоящее время в различной стадии реализации находятся 25 проектов современных кампусов в 23 регионах и 7 федеральных округах. Предусмотрено строительство и реконструкция 123 объектов капитального строительства, включая учебные корпуса, научно-исследовательские лаборатории, студенческие жилые комплексы, объекты социальной, спортивной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Совокупная площадь создаваемых объектов – около 3 млн кв. м, общая стоимость проектов – 896,93 млрд рублей.

С момента начала реализации программы в эксплуатацию введён 41 объект строящихся кампусов (из 123) общей площадью более 500 тыс. кв. м, что обеспечило создание почти 12 тыс. дополнительных мест для проживания студентов.

В частности, полностью введены в эксплуатацию два кампуса: МГТУ им. Н.Э.Баумана в Москве и УрФУ в Екатеринбурге, на базе которого прошёл Международный фестиваль молодёжи. До конца этого года будут полностью введены в эксплуатацию кампусы в Калининграде и Новосибирске, а также завершён ряд значимых инфраструктурных объектов в Тюмени и Нижнем Новгороде.

На 2027 год запланирован поэтапный ввод кампусов в Челябинске, Уфе и Южно-Сахалинске, а также завершение строительно-монтажных работ в кампусе МГСУ в Москве.

Продолжается масштабная программа модернизации научной и образовательной инфраструктуры Севастополя. Только за период 2021–2025 годов на капитальный ремонт 38 объектов направлено более 1 млрд рублей. В 2026 году объём доведённых средств составил уже 467 млн рублей. Отдельный и самый капиталоёмкий блок – развитие Севастопольского государственного университета. В рамках программы по ремонту 800 общежитий в СевГУ приводят в порядок два объекта, общая стоимость работ составит свыше 550 млн рублей. В отремонтированных общежитиях смогут разместиться 628 студентов.

Сейчас в стадии строительства 4 инфраструктурных объекта СевГУ общей стоимостью более 7 млрд рублей. Завершить проекты планируется в 2028–2029 годах. На дальнейшее комплексное развитие инфраструктуры вуза к 2032 году планируется направить ещё порядка 8 млрд рублей.