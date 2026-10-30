«Москабельмет» — третий раз в рейтинге РБК 500!

Событие, которое точно войдет в топ главных достижений «Москабельмет» в этом году, — Группа компаний вновь включена в РБК 500 — список крупнейших по выручке предприятий России. В престижный перечень предприятие «Москабельмет» входит уже в третий раз подряд, причем среди предприятий кабельной промышленности занимает самую высокую позицию.

В числе лидеров экономики

РБК 500 — один из самых авторитетных деловых рейтингов России, отражающий масштабы бизнеса в различных отраслях экономики. Его главный критерий — чистая выручка компаний без учета НДС, акцизов и экспортных пошлин. При составлении списка используются данные ФНС, годовая отчетность предприятий и другие официальные источники.

Масштаб участников говорит сам за себя. Среди лидеров РБК 500 — Сбербанк, «Газпром», «Роснефть», ВТБ, «Российские железные дороги», «Росатом», «Россети» и другие крупнейшие корпорации страны. С деятельностью многих из них тесно связана и работа «Москабельмет»: кабельная продукция предприятий Группы поставляется на их инфраструктурные объекты.

Первые среди кабельных предприятий

Впервые «Москабельмет» вошел в число 500 крупнейших компаний России в 2021 году. После трехлетнего перерыва РБК возобновил его составление рейтинга в 2025 году, и Группа вновь оказалась среди участников. Таким образом, сейчас «Москабельмет» включен в список крупнейших компаний страны в третий раз. Причем среди кабельных заводов, представленных в РБК 500, «Москабельмет» занимает самую высокую строчку, что подтверждает его ведущую роль в отечественной кабельной промышленности.

«Москабельмет» уже трижды входил и в другой престижный рейтинг РБК — топ лучших работодателей России. Для «Москабельмет» место среди крупнейших компаний России и самых привлекательных работодателей — не только повод для гордости, но и стимул двигаться дальше. Развивать производство, создавать новые технологические решения, открывать большие возможности для сотрудников, укреплять доверие клиентов и партнеров, другими словами, становиться лучше с каждым годом — не только ради собственных достижений, но и ради развития всей кабельной отрасли и российской промышленности.