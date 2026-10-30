Два участка трамвайной сети построят в Москве до конца 2027 года

Два новых участка трамвайной сети проложат в столице до конца следующего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, они появятся на шоссе Энтузиастов – от действующих путей до улицы Сталеваров – и на улице Академика Королева до станции Останкино третьего Московского центрального диаметра.

Как уточняется на портале mos.ru, общая протяженность этих двух участков составит около 12 километров в однопутном исчислении. Так, продление линии по шоссе Энтузиастов позволит жителям района Ивановское добираться до станции метро «Шоссе Энтузиастов» на 40 процентов быстрее. Транспорт станет доступнее для 130 тысяч горожан из восточных районов столицы.

«До 2030 года продолжим масштабное обновление подвижного состава. В 2027-2029 гг. из бюджета города на это выделим 306,1 млрд рублей. Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ. Всего планируется закупить 1,6 тыс. единиц подвижного состава наземного транспорта, около 1 тыс. вагонов метро и порядка 850 вагонов пригородного и межрегионального ж/д транспорта», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Мэр подчеркнул, что заказ Москвы помогает формировать и развивать транспортное машиностроение страны.

«Предприятия в регионах, производящие комплектующие для современных составов, сохраняют десятки тысяч рабочих мест, развивают технологии и локализуют производство», – пояснил Сергей Собянин.

Он отметил, что город продолжит развивать и интегрировать беспилотные технологии в поезда метро и трамваи. Кроме того, в Москве будет появляться все больше трамваев с системой автономного хода.

Напомним, в этом году завершилась масштабная программа обновления трамвайного парка столицы. Дальнейшая модернизация московских трамваев связана с их оборудованием системой автономного хода. Новые батареи позволят им проезжать еще большее расстояние без подключения к контактной сети.

«Также в следующие три года будем расширять и совершенствовать маршрутную сеть столицы, в том числе в ТиНАО. Для отдаленных районов новых территорий города запустим дополнительные маршруты, к концу 2027 года их количество вырастет до 18. Продолжим поддержку пригородной маршрутной сети в рамках проекта "Москва – область". На эти цели направим 35,2 млрд рублей. До конца года количество интегрированных пригородных маршрутов увеличится с 60 до 79», – рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр добавил, что в столице активно развиваются такси и каршеринг, их парки являются одними из самых крупных и молодых в Европе.