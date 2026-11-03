1,9 млрд рублей направят на капремонт центра «Левобережный» в Москве

В Москве планируют выполнить разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт в ГБУ «Геронтопсихиатрический центр Левобережный» по адресу улица Правобережная, дом 4, корпус 2. Цена контракта составляет 1,9 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Работы нужны, чтобы обновить здание и подготовить его к дальнейшей эксплуатации. В таких учреждениях важно поддерживать исправное состояние помещений, инженерных систем и общих зон, чтобы обеспечить нормальные условия для работы персонала и пребывания людей.

Тендер на выбор подрядной организации пройдет до 20 ноября. Срок выполнения работ составит 550 календарных дней с даты заключения контракта.

Детали закупки доступны здесь.