Bluebird Fiber представила новую архитектуру оптической сети с перспективой перехода к 800 Гбит/с

Американский оператор волоконно-оптической инфраструктуры Bluebird Fiber представил новую архитектуру магистральной сети Tera-Core, предназначенную для увеличения пропускной способности оптических каналов связи. Решение предусматривает развитие существующих соединений со скоростью 400 Гбит/с и последующий переход к 800 Гбит/с и многотерабитной передаче данных. Об этом сообщила компания 2 ноября 2026 года.

Архитектура Tera-Core объединяет технологию плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM) с гибким распределением длин волн и магистральную IP/MPLS-сеть, рассчитанную на передачу данных с терабитной пропускной способностью. Применение DWDM без фиксированной частотной сетки позволяет более гибко распределять оптические каналы и увеличивать ёмкость существующей волоконно-оптической инфраструктуры. В дальнейшем компания планирует расширить используемый спектр с C-диапазона на L-диапазон, что обеспечит дополнительные возможности для передачи данных по действующим оптическим волокнам.

В настоящее время Bluebird Fiber эксплуатирует маршруты с поддержкой 400 Гбит/с. Расширение сети запланировано на конец 2026 года и 2027 год. Переход к каналам 800 Гбит/с рассматривается как следующий этап развития инфраструктуры. Модернизация направлена на удовлетворение растущего спроса на высокоскоростные соединения со стороны центров обработки данных, облачных сервисов, операторов связи и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Волоконно-оптическая инфраструктура Bluebird Fiber охватывает 12 штатов США и насчитывает более 58 тыс. км линий связи и свыше 450 узлов.