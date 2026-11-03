IEK GROUP получила премию «Золотой Фотон. Выбор умного города»

28 октября 2026 года состоялась торжественная церемония вручения Евразийской премии «Золотой Фотон. Выбор умного города» — одной из самых авторитетных отраслевых наград страны. По итогам сезона-2026 IEK GROUP стала победителем в категории «Достижение года», номинация «Выбор электромонтажников». Победа подтверждает признание профессиональным сообществом экосистемы сервисов компании и подхода к разработке продуктов с учетом мнения конечных пользователей.

«Получить высокую оценку за работу такого масштаба — большая честь для всей нашей команды. Победа в „Золотом Фотоне“ подтверждает: курс на цифровизацию клиентского сервиса и глубокое вовлечение профессионалов в разработку продуктов — единственный верный путь для лидера рынка», — отметил Сергей Локтев, директор департамента продаж и цифрового клиентского сервиса IEK GROUP.

Награда отражает стратегический фокус компании на выстраивании партнерских отношений с электромонтажниками не как с покупателями, а как с ключевыми экспертами и соавторами продуктовых решений.

Основой взаимодействия с профессиональным сообществом выступает программа лояльности IEK PROFI на Бизнес‑платформе IEK. За два года к программе присоединились почти 19 000 электромонтажников.

Сегодня IEK PROFI — это не просто система накопления баллов, а полноценный инструмент долгосрочного партнерства, который включает в себя поощрения за разные виды активности. Например, за участие в опросах, онлайн‑обучении, Чемпионате электриков IEK, посещение мероприятий и выставок, приобретение продукции и использование цифровых сервисов компании. Программа служит каналом систематической обратной связи и позволяет учитывать потребности профессионалов на всех этапах жизненного цикла продукта.

Одним из значимых результатов партнерства с профессиональным сообществом стала линейка модульного оборудования MASTER IEK. Оборудование выпускается на заводе IEK в Ульяновске. Продукт разрабатывался при активном участии электромонтажников и прошел несколько этапов экспертной валидации. Сначала был организован сбор и систематизация пожеланий мастеров на основе обратной связи от участников IEK PROFI. Далее последовали тест‑драйвы и итерации: предсерийные образцы передавались экспертам‑электромонтажникам для оценки, а уже по результатам тестирования конструкция дорабатывалась. Цикл повторялся до достижения оптимальных показателей удобства монтажа и надежности в эксплуатации. На заключительном этапе состоялось тестирование в фокус‑группах: 20 лидеров мнений лично протестировали предсерийные образцы и внесли финальные предложения во время Слета электриков 2026. Такой подход позволил сформировать продукт, максимально адаптированный к реальным условиям работы специалистов.