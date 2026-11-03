Ремонтные кампании на АЭС Электроэнергетического дивизиона «Росатома» направлены на поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования и надёжное энергоснабжение потребителей



Энергоблок № 4 Балаковской АЭС включен в сеть после планового капитального ремонта. Благодаря слаженной работе коллектива и грамотной организации всех процессов его удалось завершить с опережением графика на 6 суток с безусловным соблюдением высокого качества выполненных работ.



Сокращение срока ремонта позволило дополнительно выработать порядка 120 млн кВт·ч, что является положительным вкладом в выполнение государственного задания по выработке электроэнергии концерном «Росэнергоатом».



В ходе ремонта специалисты выполнили все запланированные ремонтные работы в полном объеме. В частности, ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива и его частичной заменой в реакторном отделении, а также капитальный ремонт цилиндра высокого давления и средний ремонт генератора с выводом ротора в турбинном отделении. Также выполнено порядка 15 видов модернизационных работ: проведена замена серверного коммутационного и пользовательского оборудования информационно-вычислительной системы, модернизация приборов термоконтроля, систем пожаротушения и трубопроводов системы технической воды ответственных потребителей группы А.



Всего в плановом ремонте было задействовано более 2 тысяч специалистов атомной станции, «Балаковоатомэнергоремонта», а также привлечены сотрудники с других площадок филиалов АО «Атомэнергоремонт», «БалаковоВЭМ» и Центра неразрушающего контроля.



В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся все 4 энергоблока. Радиационная обстановка в районе расположения атомной станции – без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.



Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Балаковская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Балаково Саратовской области) относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России. Расположена на левом берегу Саратовского водохранилища, она имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй – в 1987 году, третий – в 1988 году и четвертый – в 1993 году. Электроэнергией Балаковской АЭС, которая обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе, надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.