На развитие мобильной связи в России выделят 1,3 миллиарда рублей

В рамках модернизации инфраструктуры мобильной связи в Российской Федерации планируется проведение работ по проектированию и строительству антенно-фидерных систем. Проект охватывает 24 лота на территории присутствия ООО Т2 Мобайл.

Целью данного мероприятия является расширение покрытия и повышение пропускной способности сетей мобильной связи. Это позволит абонентам пользоваться услугами интернета и голосовой связи на более высоком уровне, независимо от их местонахождения в помещении. Процедура выбора исполнителя для выполнения этих работ будет завершена до 12 ноября.

Общая сумма, выделенная на реализацию данного проекта, составляет 1,3 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info. Выбранная организация займется полным циклом работ, начиная от разработки проектной документации и заканчивая непосредственным строительством антенно-фидерных систем.

Подробная информация об участии в закупке доступна здесь.