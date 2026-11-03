Олег Кожемяко провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Олег Кожемяко обсудил с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым основные направления социально-экономического развития региона, включая обеспечение северного завоза, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, развитие социальной инфраструктуры и повышение транспортной доступности, в том числе развитие авиационного сообщения и проведение дноуглубительных работ на северных реках. Отдельное внимание стороны уделили реализации крупных стратегических проектов, включая создание международного транспортного коридора «Мохэ – Найба».

«Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом на Дальнем Востоке и среди других российских регионов. На протяжении многих лет вы делаете все возможное, чтобы республика динамично развивалась. По приросту рождаемости вы занимаете первое место среди дальневосточных регионов. Поддержка демографии стала одним из основных направлений вашей деятельности. Эта работа сформировала устойчивый уклад развития республики. Не меньше внимания вы уделяете экономическим аспектам. Якутия является донором дальневосточных территорий по газу. Те проекты, которые реализуются в Якутии, включая разработку Эльгинского угольного месторождения, позволяют видеть дальнейшую перспективу роста экономики. Реализуются масштабные транспортные проекты Якутии с выходом на другие страны. Отдельное внимание будем уделять развитию транспортной доступности, которая имеет огромное значение для развития региона. Уже отлажена система подготовки северного завоза. Мы понимаем, насколько это непросто — организовывать доставку грузов по Лене и ее притокам. Но здесь нет никаких отставаний от плана-графика. Также республика обладает огромным туристическим потенциалом. Давайте обсудим, чем мы можем содействовать в реализации дальнейших социально-экономических программ. Будем помогать республике, учитывая важность региона, его экономические и климатические особенности», – отметил Олег Кожемяко.

По словам Айсена Николаева, Якутия при поддержке Правительства страны достаточно уверенно развивается.

«Валовой региональный продукт в 2026 году ожидается на уровне 2,8%, что также выше среднероссийских показателей. В первую очередь мы видим планомерное развитие добычи угля. Тихоокеанская железная дорога за сентябрь вышла на плановые показатели перевозок угля – отгружено 2 млн тонн. Хорошие показатели показывает золотодобывающая промышленность», – сообщил Глава Якутии.

Индекс промышленного производства за девять месяцев (январь-сентябрь) составил 5,5%. Это гораздо выше, чем в прошлом году и в среднем по стране. Среди регионов ДФО Якутия занимает 8 место.

По угледобыче Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке и второе в России. За последние несколько лет добыча угля в республике увеличилась почти в три раза, и регион намерен планомерно наращивать объемы. В Якутии также реализуются проекты по добыче драгоценных и редкоземельных металлов, полиметаллических руд, вольфрама.

Выполнено 96% доставки грузов северного завоза. Глава республики отметил, что в этом году возникли проблемы на реке Индигирке. Они были связаны с гидрологией и поздним началом дноуглубительных работ, что привело к скапливанию судов. «То, что не успели завезти по рекам, доставят автозимниками», – рассказал Айсен Николаев. Населенные пункты республики обеспечены необходимыми запасами топлива и социально значимых продовольственных товаров до устойчивого открытия зимних автомобильных дорог.

Также обсуждалась модернизация социальной инфраструктуры и строительство объектов по линии национальных проектов и государственных программ. На средства президентской единой субсидии, предоставляемой по линии Минвостокразвития России, в Якутии уже реализовано 28 социальных проектов. В их числе – самый высокотехнологичный на Дальнем Востоке Кардиологический центр и единственный в макрорегионе креативный кластер «Квартал труда». Приведены в порядок более 190 придомовых территорий, введены в эксплуатацию социальные объекты в районах. В частности, в 2026 году в рамках Плана социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия) проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для больничного комплекса Нерюнгринской центральной районной больницы.

По итогам девяти месяцев 2026 года исполнение национальных проектов в Якутии достигло 76,5% годового объема, что выше аналогичного показателя прошлого года (62%). Нацпроекты охватывают широкий спектр отраслей: от строительства социальных объектов и модернизации здравоохранения до развития дорожной сети и переселения граждан из аварийного жилья.

Устойчивую положительную динамику показывает и туристическая отрасль. По итогам 2026 года в регионе прогнозируется увеличение туристического потока на 16%. Ожидается, что количество туристов из других субъектов России и зарубежных стран достигнет 300 тысяч человек. Развитие туристической отрасли республики ведётся в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Развитию отрасли способствуют совершенствование инфраструктуры, появление новых туристических продуктов, повышение транспортной доступности и проведение крупных мероприятий.

Одним из наиболее популярных направлений остаются Ленские столбы, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние пять лет туристический поток на этом направлении увеличился примерно втрое.