Паритет получил награду Союза производителей и дистрибьюторов огнестойких кабельных линий

5 часов назад
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Источник:
ТПД Паритет
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29-30 октября при поддержке компании Промрукав прошло очередное собрание Союза производителей и дистрибьюторов огнестойких кабельных линий (СОКЛ). Мероприятие объединило производителей кабеля и кабеленесущих систем, дистрибьюторов, представителей государственных и общественных организаций. Участники обсудили развитие огнестойких кабельных линий, взаимодействие между производителями и дальнейшую совместную работу.

Одним из главных решений собрания стало создание профильной ассоциации. Она объединит компании, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях компонентов ОКЛ. Кабельный завод Паритет войдёт в состав новой ассоциации.

На собрании Паритет также получил награду в номинации «Самый работоспособный». Ею отметили самое продолжительное подтверждённое время сохранения работоспособности кабеля Паритет в составе огнестойкой кабельной линии Промрукав.

Полученная награда стала результатом совместной работы специалистов Паритета и Промрукав, разработки конструкций и проведения испытаний ОКЛ. Участие в новой ассоциации позволит продолжить эту работу вместе с другими участниками рынка, обсуждать отраслевые задачи и создавать новые решения для систем противопожарной защиты.

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ТПД Паритет
Кабельный завод Паритет - российское предприятие с более чем 35-летней историей. Завод выпускает кабельную продукцию для систем пожарной безопасности, огнестойких кабельных линий, связи и СКС, промышленной автоматизации, видеонаблюдения, охраны периметра, а также для морского, речного и железнодорожного транспорта. В 2025 году Паритет запустил собственное производство патч-кордов.