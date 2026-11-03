Паритет получил награду Союза производителей и дистрибьюторов огнестойких кабельных линий

29-30 октября при поддержке компании Промрукав прошло очередное собрание Союза производителей и дистрибьюторов огнестойких кабельных линий (СОКЛ). Мероприятие объединило производителей кабеля и кабеленесущих систем, дистрибьюторов, представителей государственных и общественных организаций. Участники обсудили развитие огнестойких кабельных линий, взаимодействие между производителями и дальнейшую совместную работу.

Одним из главных решений собрания стало создание профильной ассоциации. Она объединит компании, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях компонентов ОКЛ. Кабельный завод Паритет войдёт в состав новой ассоциации.

На собрании Паритет также получил награду в номинации «Самый работоспособный». Ею отметили самое продолжительное подтверждённое время сохранения работоспособности кабеля Паритет в составе огнестойкой кабельной линии Промрукав.

Полученная награда стала результатом совместной работы специалистов Паритета и Промрукав, разработки конструкций и проведения испытаний ОКЛ. Участие в новой ассоциации позволит продолжить эту работу вместе с другими участниками рынка, обсуждать отраслевые задачи и создавать новые решения для систем противопожарной защиты.