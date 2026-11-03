На очередном заседании рабочей группы «Противоаварийное управление» Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем (КОТК) энергетики СНГ обсудили актуальные вопросы в области противоаварийного управления в Энергообъединении ЕЭС/ОЭС.

В заседании рабочей группы, возглавляемой Системным оператором, помимо российских экспертов АО «СО ЕЭС», АО «НТЦ ЕЭС», ПАО «Россети» и ПАО «Интер РАО» приняли участие члены рабочей группы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Участники рабочей группы КОТК «Противоаварийное управление» решили согласовать и вынести на утверждение на очередное заседание Координационного совета ЭЭС СНГ подготовленный АО «СО ЕЭС» проект Основных принципов организации Централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) в энергосистемах энергообъединения.

Руководитель рабочей группы КОТК «Противоаварийное управление», начальник службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики Евгений Сацук поделился опытом Системного оператора по сертификации и настройке автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) сильного действия синхронных генераторов (системных регуляторов) электростанций, одной из функций которых является повышения динамической устойчивости энергосистемы, в том числе эффективное демпфирование синхронных качаний – опасной раскачки валов генераторов относительно друг друга. От правильной и эффективной работы АРВ во многом зависит устойчивая совместная работа генерирующего оборудования разных электростанций.

Особое внимание он уделил опыту применения в энергосистеме России разработанной АО «НТЦ ЕЭС» Системы мониторинга работы системный регуляторов (СМСР), которая на основе синхронизированных векторных измерений в реальном времени определяет некорректную работу систем возбуждения и АРВ и оповещает персонал электростанций и АО «СО ЕЭС» об ошибке в работе оборудования для принятия мер по предотвращению развития аварийной ситуации.

Директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции АО «СО ЕЭС» Денис Пилениекс отметил, что за последние 15 лет при фактическом отсутствии в отрасли жестких требований к разным производителям АРВ, усилиями АО «СО ЕЭС» и его дочерней компании АО «НТЦ ЕЭС» создана эффективная система, позволяющая интегрировать новое генерирующее оборудование в энергосистему и существенно снижать риски крупных системных аварий из-за неправильных алгоритмов и настройки автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов.

О КОТК

Комиссия по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем – рабочий орган, сформированный Электроэнергетическим Советом СНГ. Основные задачи: согласование принципов управления режимами совместной работы энергосистем СНГ, организация разработки технических документов, анализ оперативно-технологического управления, координация программ подготовки оперативного персонала и координация взаимодействия энергосистем при подготовке и осуществлении совместной работы.

Членами КОТК являются полномочные представители системных операторов и электросетевых компаний России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Грузия имеет статус наблюдателя в КОТК.

Председатель КОТК назначается Координационным советом при ЭЭС СНГ сроком на два года из числа членов КОТК по предложению членов комиссии или руководителей энергетики государств-участников. В настоящее время этот пост занимает глава российского Системного оператора.