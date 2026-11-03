Строительство дороги на Сахалине: объявлен конкурс на 304,3 миллиона рублей

2 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
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На Сахалине выполнят строительство важного участка автомобильной дороги, который соединит трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха. Этот проект, рассчитанный на первый этап, включает возведение моста через реку Славута на 67 километре 400 метрах трассы. Работы по этому объекту оцениваются в 304,3 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info.

В рамках проекта планируют обеспечить транспортную доступность и улучшить логистику в регионе. Строительство моста и прилегающего участка дороги позволит оптимизировать маршруты передвижения и повысить безопасность дорожного движения.

Отбор организации, которая займется выполнением этих работ, будет проходить до 13 ноября. Контракт с выбранным подрядчиком планируется заключить в ближайшее время, а завершить все работы предполагается к 30 ноября 2027 года.

Условия участия в закупке доступны здесь.

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