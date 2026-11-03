УНКОМТЕХ представил свою продукцию для предприятий горнорудной отрасли

С 27 по 29 октября УНКОМТЕХ представил свою продукцию на международной выставке оборудования и технологий горнодобывающей отрасли «Рудник», которая прошла в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Выставка является ключевым событием отрасли. На стенде компании УНКОМТЕХ была продемонстрирована кабельно-проводниковая продукция общепромышленного назначения для предприятий горнорудной отрасли и специализированные решения для горнодобывающей техники.

На стенде партнёры ознакомились с самыми разнообразными кабельными изделиями. Среди них передовые разработки:

износостойкие гибкие кабели на рабочее напряжение до 10 000 В для всех способов добычи полезных ископаемых;

экскаваторные кабели, применение которых значительно повышает стабильность работы кабельных систем, обладающие высокой надёжностью работы при пиковых токовых нагрузках, устойчивостью кабеля к воздействию влаги и перепаду температур, механическим воздействиям, износостойкостью, что достигается за счёт применения современных материалов: изоляции из высокомодульной этиленпропиленовой резины, оболочки из полиуретана, кевлара. Наши заказчики смогли подробно рассмотреть конструкцию нового кабеля марки КГШРЭОП для самоходных электрических вагонов;

в очередной раз были продемонстрированы способы увеличения заметности кабелей для нестационарных электрических нагрузок. Данный кабель в конструкции имеет светоотражающие элементы или функцию люминесцентного свечения в темноте, за счёт которых кабель становится более заметным в тёмное время суток, что минимизирует его механические повреждения при открытых горных работах.

Гости выставки смогли ознакомиться с комплексными решениями для построения структурированных кабельных систем (СКС) бренда Uncomline от компании УНКОМТЕХ, разработанными специально для эксплуатации в экстремальных условиях горнодобывающих предприятий.

На стенде продемонстрировали компоненты:

коммутационные панели высокой плотности;

медные и оптические патч-корды;

модульные разъёмы и органайзеры.

Ключевой особенностью представленных компонентов СКС является их адаптация под жёсткие требования отрасли: повышенная износостойкость, экранирование от промышленных электромагнитных помех и расширенный температурный диапазон работы.