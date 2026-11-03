В Раменском округе завершили первый этап подключения парковой инфраструктуры к электросетям

18 минут назад
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Источник:
Министерство энергетики М...
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В Раменском муниципальном округе специалисты «Мособлэнерго» завершили первый этап подключения лесопарковой зоны «Восьмидорожье» к электрическим сетям компании. Работы выполнены в конце октября. Проведенные мероприятия позволят обеспечить надежное электроснабжение лесопарковой зоны, уличного освещения и павильонов, а также создадут комфортные условия для посетителей парка.

Специалисты завершили первый этап в рамках договора технологического присоединения к сетям компании. Энергетики смонтировали новую трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. На завершающем этапе работники проложат две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ от новой подстанции до существующей КЛ-10 кВ на участке от распределительной трансформаторной подстанции № 13 до № 24. Кроме того, энергетики установят прибор учета электроэнергии, который обеспечит точный и прозрачный контроль потребления. Все работы планируется завершить до середины ноября.

Мощность, выданная лесопарковой зоне «Восьмидорожье», составит 150 кВт; категория надежности — третья.

«Развитие современной рекреационной инфраструктуры невозможно без надежного энергетического фундамента. Подключение лесопарка "Восьмидорожье" в Раменском — это пример того, как мы создаем базовые условия для комфорта и безопасности жителей, обеспечивая парк стабильным электроснабжением и качественным уличным освещением», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

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