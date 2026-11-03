Республиканская компания «АрктикТелеком» завершила строительно‑монтажные работы по прокладке волоконно‑оптической линии связи (ВОЛС) на участке «Булун — Хара‑Алдан» в Таттинском районе Республики Саха (Якутия). Создание новой линии реализуется в рамках масштабного проекта «Синергия Арктики».

В ходе строительства проложено порядка 50 км кабеля, смонтированы все необходимые муфты, обустроено два речных перехода и установлены узлы связи — ключевые элементы, обеспечивающие устойчивость и резервирование канала. В настоящее время на трассе ведётся монтаж сетевого оборудования.

«Сейчас мы переходим к этапу пусконаладки: тестируем линию, проверяем системы связи и телекоммуникационное оборудование. От корректной настройки оборудования зависит не только скорость передачи данных, но и отказоустойчивость линии. Ввод линии в эксплуатацию запланирован в конце текущего года», — отметил руководитель направления «Булун — Хара‑Алдан» проекта «Синергия Арктики» Александр Николаев.

Благодаря реализации проекта высокоскоростной интернет придёт в труднодоступное село Хара‑Алдан Таттинского района, расположенное в 130 километрах от районного центра Ытык‑Кюель. Таким образом, весь Таттинский район будет обеспечен доступом к высокоскоростному интернету. Это важный шаг к формированию единой цифровой среды на территории района и повышению качества жизни жителей удалённых населённых пунктов. В первую очередь к сети планируется подключить социально значимые объекты.

«Для нас появление надёжной связи — долгожданное событие: мы ждали его годами. До соседнего села — 50 км: зимой приходится ехать по зимнику, а летом — плыть на маломерном судне. Многие услуги нам доступны только в райцентре, а из‑за отсутствия связи раньше не было технической возможности пользоваться телемедициной и дистанционным обучением. Теперь эти барьеры снимаются. Интернет — это не про развлечения, это про доступность базовых услуг, про образование детей, про здоровье и про возможность оставаться на связи с родными. Мы благодарны всем участникам проекта за то, что эта линия становится реальностью», — подчеркнул глава Хара‑Алданского наслега Таттинского района Софрон Крылов.

По проекту «Синергия Арктики» до конца 2028 года высокоскоростным интернетом планируется охватить 61 труднодоступный и арктический населённый пункт республики. В 2026 году высокоскоростной интернет появится в селах Дабан, Дельгей, Иннях, Тинная и Чапаево Олекминского района, селе Сегян-Кюёль Кобяйского района, селе Хара-Алдан Таттинского района и селе Тополиное Томпонского района.