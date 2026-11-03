Около 600 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на завершение строительства рыбного порта на побережье острова Сахалин. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью выделенных средств будет проведена модернизация гидротехнических сооружений и завершён полный комплекс работ по строительству, которое ведётся в рамках проекта реконструкции объектов инфраструктуры в морском порту Корсаков – одном из ключевых транспортных узлов в Дальневосточном бассейне. Он связан регулярными линиями с Курильскими островами и портами Восточной Азии. В нём обслуживаются грузовые и пассажирские суда и плавучие буровые установки, обеспечивается перевалка различных видов грузов и рыбной продукции.

Мероприятия по строительству рыбного порта в Сахалинской области реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса», входящего в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Говоря о принятом решении на заседании Правительства 3 ноября, Михаил Мишустин отметил, что оно поможет завершить в срок все запланированные работы по созданию рыбного терминала, а также будет способствовать появлению новых рабочих мест на острове Сахалин.