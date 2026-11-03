«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей семи населенных пунктов Кировского района Ленобласти
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП), обеспечивающей электроснабжение жителей семи населенных пунктов Шумского сельского поселения в Кировском районе Ленинградской области.
На ЛЭП протяженностью 38,3 км заменили неизолированный алюминиевый провод на самонесущий изолированный (СИП), смонтировали новые железобетонные опоры, а также установили реклоузеры – современные коммутационные аппараты для дистанционного управления энергообъектом.
Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешнего воздействия. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.
«В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения почти двух тысяч жителей Кировского района Ленинградской области. В процессе реконструкции ЛЭП электроснабжение потребителей обеспечивалось от резервных источников подачи электроэнергии», – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.