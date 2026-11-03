«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей семи населенных пунктов Кировского района Ленобласти

час назад
159
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Ленэнерго
Авторы и источники / Правообладателям

 Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП), обеспечивающей электроснабжение жителей семи населенных пунктов Шумского сельского поселения в Кировском районе Ленинградской области.

На ЛЭП протяженностью 38,3 км заменили неизолированный алюминиевый провод на самонесущий изолированный (СИП), смонтировали новые железобетонные опоры, а также установили реклоузеры – современные коммутационные аппараты для дистанционного управления энергообъектом.

Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешнего воздействия. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.

«В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения почти двух тысяч жителей Кировского района Ленинградской области. В процессе реконструкции ЛЭП электроснабжение потребителей обеспечивалось от резервных источников подачи электроэнергии», – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Смотрите новые видео на платформе RusCable Видик!

Оригинальные проекты, видео, трансляции RusCable.Ru на собственной видеоплатформе. Главный видеоархив кабельной отрасли на собственной платформе.

RusCable Видик