Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП), обеспечивающей электроснабжение жителей семи населенных пунктов Шумского сельского поселения в Кировском районе Ленинградской области.

На ЛЭП протяженностью 38,3 км заменили неизолированный алюминиевый провод на самонесущий изолированный (СИП), смонтировали новые железобетонные опоры, а также установили реклоузеры – современные коммутационные аппараты для дистанционного управления энергообъектом.

Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешнего воздействия. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.