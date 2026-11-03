Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» завершили ремонт линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики. Общий объем финансирования технических мероприятий составил 2,5 млн рублей.

Энергообъект протяженностью 6,5 км обеспечивает переток электроэнергии с верхней ступени каскада на среднюю Нижне-Черекских гидроэлектростанций (ГЭС), соединяя между собой Аушигерскую и Кашхатау ГЭС.

Кроме того, ЛЭП входит в число трех высоковольтных линий электропередачи, задействованных в выдаче мощности на подстанцию 110 кВ, которая обеспечивает электроснабжение более 27 тысяч жителей южной части Нальчика и 41 социально значимого учреждения. Среди них – крупнейший республиканский больничный городок, в состав которого входят перинатальный и кардиологический центры, детская клиническая больница, а также профильные диспансеры.

Специалисты заменили на линии электропередачи 6,3 км грозозащитного троса, необходимого для защиты от прямых ударов молнии и грозовых перенапряжений. В охранной зоне ЛЭП энергетики также расчистили 1,1 га просеки от деревьев и кустарников, которые могут стать причиной технологических нарушений в непогоду.

Работы выполнены в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Каббалкэнерго» на 2026 год.