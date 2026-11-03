Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» с начала 2026 года подключили к централизованным электрическим сетям 1 076 потребителей. Общий объем выданной новым абонентам мощности превысил 24 мегаватта.

Для технологического присоединения новых объектов в рамках инвестиционной программы энергетики построили и ввели в эксплуатацию 26,8 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4/6-10 кВ, установили 20 дополнительных трансформаторных подстанций общей мощностью 4,7 МВА. На эти цели энергокомпания направила 152 млн рублей. Среди новых потребителей – многоквартирные и частные дома, фермерские и подсобные хозяйства, объекты малого и среднего бизнеса.

Кроме того, специалисты обеспечили электроэнергией предприятия туристической отрасли, агропромышленного комплекса, социальные учреждения и объекты системы водоснабжения. В числе последних – шесть водяных скважин в селах Тарское, Алханчурт и Ногир Пригородного района, Карман-Синдзикау Дигорского района, а также Дарг-Кох Кировского района.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.