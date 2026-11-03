От красивой идеи до реальной покупки: на «Матрице рекламы» разобрали, где бизнес теряет результат

Рекламная кампания может набрать охват, сувенирная продукция — получить одобрение руководства, а известный персонаж — появиться на упаковке. Но каждый из этих результатов ещё нужно связать с задачей бизнеса. Как это сделать, обсуждали участники 15-го Международного форума «Матрица рекламы», который прошёл 27–29 октября в Москве в рамках выставки «Реклама 2026». В программе соединились исследования покупательского поведения, производственные кейсы и опыт работы с брендами на разных рынках. Для кабельных предприятий и поставщиков электротехнической продукции эти темы тоже актуальны: участие в выставках, заказ корпоративных подарков и продвижение новых продуктов требуют понимания аудитории, сроков и ожидаемой отдачи.

Организаторами форума выступили АО «Экспоцентр», выставка «Реклама» и КВК «Империя А». За три дня около 60 спикеров рассмотрели свыше 200 тем современного маркетинга и рекламы. Несколько выступлений были посвящены последовательным этапам одного процесса: понять потребителя, подготовить продукт, вовремя его выпустить, выбрать рекламные площадки и оценить результат. Мероприятие посетила Татьяна Тимченко, заместитель генерального директора по развитию и продажам медиахолдинга РусКабель.

Для медиахолдинга РусКабель посещение выставки «Реклама» и форума «Матрица рекламы» — часть собственного профессионального развития. Работа с кабельной отраслью требует внимания и к тому, что происходит за её пределами: как другие рынки общаются с заказчиками, оценивают рекламу, используют технологии и организуют работу. На таких встречах команда может сопоставить свой опыт с чужим, пересмотреть привычные подходы и найти идеи для редакционных проектов, сервисов и продвижения отраслевых компаний.

Этот подход уже отражался в материале о посещении Татьяной Тимченко конференции AI Day VK Tech, где знакомство с технологическими решениями рассматривалось через задачи развития РусКабель и его сервисов. Выставка «Реклама» даёт возможность так же посмотреть на собственную работу со стороны — через опыт маркетологов, дизайнеров, исследователей и производственных компаний. Сохраняя отраслевую специализацию, РусКабель расширяет круг профессионального общения и знаний, которые могут быть полезны кабельному сообществу.

От рекламной конструкции до покупки

Открыла форум «Матрица рекламы» Ксения Лисицына, директор проектов компании «Сбер2В», рассказав про методологию оценки наружной рекламы на основе транзакционных данных. Исследование начинается с параметров размещения: координат конструкции, её ориентации, зоны потенциального контакта и периода показа. По геоданным исследователи строят расчётные пешеходные маршруты и выделяют клиентов, которые могли пройти рядом с рекламой. При этом учитываются направление движения, часы показа и последовательность фиксаций до и после рекламной точки.

Следующий этап — формирование сопоставимой контрольной группы. Из неё исключают участников тестовой аудитории, затем выравнивают группы по численности, полу, возрасту, доходу, географии и истории покупок. Текущих и новых клиентов рассматривают отдельно: к первым относятся покупавшие у рекламируемой компании в течение года до кампании, ко вторым — те, у кого таких покупок за этот период не зафиксировано. Сравниваются конверсия, объём покупок, количество транзакций и средний чек.

«Эффект наружной рекламы можно оценивать не только по охвату, но и по реальным покупкам. Мы определяем аудиторию с потенциальным контактом с рекламной конструкцией и сравниваем её с сопоставимой контрольной группой. В пилотном исследовании конверсия среди текущих клиентов составила 3,51% против 0,76% в контрольной группе, а среди новых — 0,08% против 0,01%. Такой подход помогает понять, какие размещения стоит масштабировать, а какие — пересмотреть.»

В представленном пилоте среди совершивших покупку 79% новых и 84% текущих клиентов сделали её в течение 14 дней после потенциального контакта. Такие наблюдения помогают выбирать период оценки кампании и искать различия между территориями и сегментами аудитории. Однако приведённые показатели относятся к конкретному исследованию: расчётный маршрут указывает на возможность контакта, но не подтверждает, что человек действительно посмотрел на рекламу.

Охват и стоимость контакта: что показало сравнение площадок

Генеральный директор Sunlight Indoor Алексей Омельченко представил исследование кампании с персонажем Олушей. Её разместили в Москве с 15 января по 14 февраля 2026 года на семи медиафасадах и 38 экранах в торговых центрах. Эффект оценивали с помощью онлайн-опроса 1200 респондентов. Бюджеты каналов различались: около 5,8 млн рублей пришлось на медиафасады и 1,6 млн рублей — на indoor-размещения.

Медиафасады обеспечили более высокое подсказанное знание рекламы: 15% против 6% у экранов в торговых центрах. При этом правильная атрибуция составила 44% и 48% соответственно. Эффективный охват в исследовании достиг 6% для медиафасадов и 3% для indoor, а стоимость эффективного контакта — семи и четырёх рублей. В этом кейсе один канал дал больший охват, другой позволил получить эффективный контакт дешевле.

«Рынок indoor-рекламы уходит от продажи экранов и адресов к измерению реального контакта. Видеоаналитика позволяет оценивать поток людей, длительность контакта и фактические показатели кампании. В нашем кейсе мы сопоставили размещения на медиафасадах и в торговых центрах, чтобы увидеть их результативность в цифрах. Для рекламодателя это возможность обсуждать стоимость не абстрактного показа, а контакта с аудиторией, подтверждённого измерениями.»

Отдельная часть доклада была посвящена системе видеоаналитики «Кубик Метрика». Она учитывает людей в зоне потенциального контакта, направление их движения и время нахождения рядом с экраном. Данные синхронизируются с показами конкретных роликов. В личном кабинете можно сопоставлять прогнозные и фактические показатели, смотреть динамику по дням и отдельным конструкциям. Для рекламодателя это дополнительный инструмент контроля размещения. При этом подсчёт потенциальных контактов, запоминание сообщения и последующая покупка остаются разными уровнями оценки.

Почему заказ задерживается ещё до производства

Исполнительный директор ГК «Кунжут-Сенсорус», Мария Одинокова разобрала взаимодействие заказчика, агентства, рекламно-производственной компании и конечного пользователя. На каждом переходе между участниками может потеряться часть задачи. Закупщик согласует стоимость, маркетолог — внешний вид, производитель — технологию, а пользоваться изделием будет человек, чьи потребности могли вообще не обсудить.

«Рекламно-производственный проект чаще всего теряет время не на изготовлении, а на согласованиях между заказчиком, агентством, производством и конечным пользователем. На этих стыках легко упустить главное: для кого создаётся продукт, как его будут использовать и какие ограничения нужно учесть. Подробный бриф, утверждённый образец, понятная спецификация и зафиксированные решения помогают избежать переделок. Производство не должно угадывать то, о чём стороны не договорились.»

Разницу между сроком изготовления и полным календарём проекта показывает представленная цепочка запуска коллекции. Она включает брифинг, проверку прав на использование бренда, разработку концепции, подготовку мерчбука, согласование с правообладателем, техническую подготовку и выпуск сигнальной партии. Средний цикл указан как 8–11 недель. При этом производство типовых изделий после утверждения может занимать 5–10 рабочих дней. Поэтому отсчитывать срок только от даты мероприятия недостаточно: в календарь должны попасть решения, образцы, оплата и доставка.

Даже небольшой на первый взгляд заказ может оказаться сложным по структуре. В учебном примере 300 футболок при трёх цветах, двух принтах и пяти размерах превращаются в 30 сочетаний. При равном распределении на каждое приходится десять изделий. Это влияет на расчёт и производственные ограничения, которые нужно выяснить до выбора образцов. В другом примере компания изготовила 4680 косметичек, или 2340 комплектов, для таксомоторного парка №20. Выполнению заказа к жёсткой дате помогли ясная цель, небольшое число вариантов и раннее согласование решения.

В докладе были и примеры того, как сценарий использования меняет конструкцию: маска для сна получает чехол для чемодана, сумка для вина — разделение для бутылок, галстук — скрытый карман для карты. Для заказчика корпоративной продукции это повод начинать обсуждение с вопроса, как человек будет пользоваться подарком. Уже после этого выбирать форму, материал и нанесение.

Известный бренд тоже должен успеть к сроку

Мария Рогожина, руководитель проекта «Вестник лицензионного рынка», выделила пять направлений: локальные бренды, продукцию для взрослой аудитории Kidults, дополнительную ценность упаковки, быстрые коллаборации в товарах повседневного спроса и экономику впечатлений. В каждом случае важны соответствие аудитории и понятная механика покупки. Для ограниченной коллекции это может быть редкость выпуска, для упаковки — игра или коллекционное дополнение, для тематического пространства — впечатление, которое посетитель продолжает через покупку мерча.

«Лицензия сама по себе не гарантирует продаж. Успех коллаборации зависит от точного попадания в аудиторию и от момента, когда товар выходит на рынок. Для FMCG всё чаще работают короткие проекты на три–шесть месяцев, приуроченные к премьере фильма или запуску игры. Если продукт появляется на полке после главного инфоповода, даже известный персонаж не спасает экономику проекта. Скорость согласования, производства и запуска становится конкурентным преимуществом.»

Среди примеров в презентации — коллекции Befree со «Смешариками», одежда и аксессуары Atomic Heart × DUB/ERROR, упаковка Zotman Pizza с «Тремя котами», а также проекты, объединяющие физический товар и цифровой контент. Отдельно отмечена простота доступа: переход к интерактиву должен требовать минимум действий. Для ограниченных выпусков важен контроль объёма, поскольку интерес к персонажу не устраняет риск перепроизводства и остатков на складе.

Выход на другой рынок начинается с понимания покупателя

Основатель и генеральный директор White Candy Design Екатерина Шевченко рассмотрела работу креативного бизнеса на рынках Европы, ОАЭ и Азии. В презентации представлены ювелирный бренд SINDLEVA в Копенгагене, материалы для DAMAC Properties в Дубае и проекты Tonino Lamborghini для Азии. Эти примеры показывают работу с целой системой: от позиционирования и фирменного стиля до упаковки, пространства и рекламных материалов.

«При выходе на зарубежный рынок недостаточно перевести название бренда и рекламные материалы. Важно сохранить его характер и узнаваемый статус, но переосмыслить визуальный язык с учётом местной культуры. Особенно это заметно в премиальном сегменте: дизайн должен говорить с клиентом на понятном ему языке. Такая локализация — не декоративная правка, а условие конкурентоспособности.»

Среди рекомендаций на 2027 год спикер выделила документирование процессов, организацию удалённой работы и присутствие на нескольких рынках. Требования к маркировке, выбору площадок и раскрытию использования ИИ предложено учитывать ещё при подготовке брифа. Сам искусственный интеллект рассматривается как инструмент для рутинных задач, тогда как понимание аудитории и содержательные решения остаются за человеком.

Для кабельного бизнеса практический смысл этих выступлений связан с управлением продвижением на всех этапах. При заказе мерча нужно заранее определить пользователя и согласовать образец. При подготовке выставки — учесть весь календарь работ. При выборе рекламы — установить, какой результат компания собирается измерять. А при выходе на зарубежный рынок — проверить, насколько её материалы понятны местному заказчику. Такая подготовка помогает связать рекламные расходы с конкретной задачей предприятия и увидеть, на каком этапе результат требует доработки.

Следующий, 16-й Международный форум «Матрица рекламы» запланирован на октябрь 2027 года.