АНО «Электросерт» отметила 30-летие со дня основания

АНО по сертификации «Электросерт» отметила 30-летие. Организация была создана в 1996 году группой специалистов и за годы работы сформировала собственную испытательную базу, расширила профессиональные компетенции и получила аккредитацию в различных областях сертификации.

Деятельность «Электросерта» связана с подтверждением безопасности и качества продукции, применяемой на объектах атомной энергетики, в электроэнергетических проектах и жилищном строительстве. За три десятилетия организация прошла несколько этапов изменения системы технического регулирования — от сертификации по ГОСТ Р и требованиям МЧС до работы в рамках технических регламентов.

«Мы не гонимся за широкой областью аккредитации или количеством выданных сертификатов, четко осознавая свою ответственность и роль в вопросе безопасности продукции на объектах Росатома, проектах энергетики и жилищного строительства. Наша гордость — реестр наших сертификатов», — отметила генеральный директор АНО «Электросерт» Мария Вишнева.

Организация участвует в работе отраслевых ассоциаций, профильных технических комитетов и рабочих групп, включая Ассоциацию «Электрокабель», НОПСМ, АССТР, ФППСО, ТК 322, ТК 046 и ТК 274. Партнёрами «Электросерта» в сфере подготовки специалистов и развития компетенций выступают ВНИИКП, ВНИИПО, ВНИИС, Академия МЧС России и Техническая академия Росатома.

В настоящее время компания продолжает внедрять цифровые инструменты, новые стандарты и современное испытательное оборудование, а также передаёт накопленный опыт молодому поколению инженеров.