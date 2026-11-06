ДРСК готовится к работе в Благовещенске: обследование сетей, закупка материалов и набор сотрудников

АО «ДРСК» (входит в группу РусГидро) ведёт подготовку к обслуживанию электросетевого комплекса Благовещенска, который переходит в обслуживание компании с 1 января 2027 года.

Сейчас, еще до начала официального обслуживания сетей города Благовещенска, специалисты ДРСК выезжают на муниципальные объекты для ознакомления с порядком выполнения аварийно- восстановительных работ и оценки состояния сетей и подстанций, это нужно и для определения фактического износа и потребности в проведении ремонтных работ и планирования инвестиционных проектов.

«Филиалу «Амурские электрические сети» предстоит внеплановое увеличение штата сотрудников с учетом нормативов обслуживания энергосетей, обучение персонала, закупка автомобилей и решение других организационных вопросов. Наша задача, исполняя законодательство, обеспечить плавный переход филиала для работы в новых условиях, - говорит директор филиала АО «ДРСК» "Амурские электрические сети" Евгений Семенюк. - Работа эта не простая, к нам поступает на обслуживание большой сетевой комплекс. В Благовещенске проживает третья часть жителей области и для нас это большая ответственность».

Напомним, 15 октября 2026 года Правление управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области (протокол № 96-26/э) приняло решение: ООО «Амурские коммунальные системы» (ООО «АКС») прекращает деятельность в качестве территориальной сетевой организации. С 1 января 2027 года функции по управлению, содержанию и ремонту городских электросетей переходят к АО «ДРСК» — системообразующей территориальной сетевой организации Амурской области.

Что важно знать потребителям

До 1 января 2027 года эксплуатацию, ремонт, технологическое присоединение по действующим договорам и подготовку сетей к пиковым нагрузкам выполняет ООО «АКС».

Ранее заключённые договоры на технологическое присоединение исполняет ООО «АКС». Исключение - договоры с льготными категориями заявителей: для них в течение 30 календарных дней со дня опубликования решения УГРЦиТ обеспечивается возврат средств в соответствии с законодательством.

К льготным категориям относятся заявители с энергопринимающими устройствами мощностью не более 15 кВт включительно, а также мощностью не более 150 кВт — если в плату за присоединение не включались расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.