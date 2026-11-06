Ремонтная кампания на АЭС Электроэнергетического дивизиона «Росатома» направлена на поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования и надежное энергоснабжение потребителей.



Ремонт 3-го энергоблока стал завершающим этапом ремонтной кампании 2026 года на Смоленской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). В течение года плановые ремонтные работы проведены на всех трех действующих энергоблоках атомной станции.



В ходе ремонта специалисты выполнили все запланированные ремонтные работы в полном объеме. В частности, проведен внутриреакторный контроль технологических каналов и графитовой кладки реактора, заменены каналы системы управления и защиты, отремонтировано основное насосное оборудование.



На турбогенераторе №5 выполнен капитальный ремонт цилиндра высокого давления, на турбогенераторе №6 - капитальный ремонт цилиндров низкого давления. Также выполнены запланированные мероприятия по модернизации элементов и систем реакторного, турбинного и электротехнического оборудования. В реакторном отделении модернизирована схема охлаждения подшипников насосов, выполнены работы по восстановлению проектных характеристик реакторной установки, на арматуре системы питательной воды заменены электроприводы. Кроме того, модернизировали распределительное устройство генераторного напряжения, системы аварийного питания общеблочных дизель-генераторов и автоматического регулирования и защиты турбогенераторов № 5 и № 6. На питательных электронасосах внедрили стационарную систему вибрационного контроля.



В ремонтных работах были задействованы около тысячи специалистов Смоленской АЭС, Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт» и других подрядных организаций. Применение инструментов Производственной системы «Росатом», эффективное планирование и слаженное взаимодействие участников ремонта позволили оптимизировать сроки выполнения отдельных работ. В частности, турбогенератор № 5 был включен в сеть на 4 суток раньше запланированного срока.

«Включением третьего энергоблока в сеть мы завершаем ремонтную кампанию 2026 года. На всех энергоблоках выполнен большой объем работ, в том числе, в рамках программы управления ресурсными характеристиками активной зоны реактора отремонтировано более 400 технологических каналов. Благодарю работников атомной станции и подрядных организаций за профессионализм, ответственность и слаженную работу. Главный результат наших общих усилий - надежная и безопасная эксплуатация энергоблоков в межремонтный период», - отметил главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Значение успешного завершения ремонтной кампании на Смоленской АЭС для энергетической устойчивости региона подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«В преддверии пиковых зимних нагрузок особенно важно обеспечить надежную работу энергосистемы. Завершение ремонтной кампании на всех трех энергоблоках Смоленской АЭС - значимый вклад в стабильное энергоснабжение промышленности, социальной сферы и жителей Смоленской области и Центральной России. Благодарю смоленских атомщиков за ответственную работу и вклад в энергетическую безопасность региона и страны», - отметил глава региона.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 10 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью около 29,8 ГВт вырабатывают около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).



Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.



Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.



На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.