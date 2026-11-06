Обновлена база продукции Паритета для nanoCAD BIM ОПС 26.0

Паритет актуализировал базу данных и добавил новые кабели для проектирования. Для nanoCAD BIM ОПС 26.0 доступна актуальная база кабельной продукции Паритета.

Скачать базу продукции Паритета для nanoCAD BIM ОПС 26.0

В базу вошли огнестойкие кабели КСРВ и КСРП для ОПС, СОУЭ и АПС, КСВВнг(А)-LS и КСВВнг(А)-LSLTx для охранных систем и телекоммуникаций, а также КСПВПнг(А)-HF для объектов с массовым пребыванием людей.

Для проектирования СКС, IP-видеонаблюдения и систем промышленной автоматизации добавлены кабели ParLan категорий 5e, 6, 6A, 7 и 7A, особо гибкие КДВВГ (LiYY) и КДВЭВГ (LiYCY), кабели КИС для интерфейса RS-485 и ParBus для промышленных сетей.

Также в базе представлены термостойкие кабели ПарСил КРТ-180 и провода ПарСил МПРТ-180.