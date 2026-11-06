Ремонт обхода Нальчика идет с опережением графика

Ремонт участка с 0-го по 20-й км автомобильной дороги Р-217 «Кавказ», обеспечивающего движение транзитного транспортного потока в объезд столицы Кабардино-Балкарской Республики, идет активными темпами.

Реализация проекта имеет большое значение для жителей Нальчика и ближайших населенных пунктов, так как улучшенная дорога сокращает время в пути, делая более удобными поездки к социальным объектам, местам работы и отдыха, а также способствует развитию пригородных территорий. Сам по себе обход позволяет заметно уменьшить транспортную нагрузку на городские улицы, что снижает уровень шума и загрязнения воздуха в городе, риски дорожно-транспортных происшествий и заторов.

Ремонт участка стартовал осенью 2025-го года. За это время дорожники уже ликвидировали локальные деформации дорожного полотна и отремонтировали более 7 км дорожной одежды – это свыше трети от общей протяженности ремонтируемого участка.

В настоящее время специалисты выполняют фрезерование старого покрытия, после чего устраивают выравнивающий слой и укладывают верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также в рамках проекта предусмотрено восстановление водоотводных конструкций и проведение комплекса мероприятий по обустройству участка. В частности, специалисты нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком и заменят знаки индивидуального проектирования.

При этом отдельным государственным контрактом с опережением графика на один год выполнена замена более 13 м парапетного ограждения, расположенного по оси дороги.

Завершение всего комплекса работ запланировано на осень 2027 года.