В рамках путеремонтной кампании, которая началась в апреле 2026 года, работниками Горьковской железной дороги уложено 223 км бесстыкового («бархатного») пути. Также произведена замена 97 стрелочных переводов.

На сегодняшний день наиболее масштабные работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна продолжаются на перегонах Альмеж – Новый в Кировской области, Тюрлема – Свияжск в Республике Татарстан, Трун – Щучье Озеро в Пермском крае. Железнодорожники меняют рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бесстыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна.

Путеремонтная кампания позволяет обеспечить и поддержать высокий уровень безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов, а также повысить скорость поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.