Сергей Цивилев и Бухчулууны Пурэвдорж обсудили реконструкцию ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

06 нояб. 2026, 17:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Министерство энергетики Р...
Авторы и источники / Правообладателям

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел переговоры с заместителем председателя Великого государственного хурала Монголии Бухчулууны Пурэвдоржем. Встреча была приурочена к 105-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, которое страны отметили 5 ноября. 

Было отмечено, что двусторонние связи последовательно развиваются на всех уровнях, включая высший, а регулярные контакты остаются их важной составляющей.

Детально обсуждалась реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Контракт на базовое проектирование был подписан в октябре на полях Российской энергетической недели, работы по нему планируется завершить в I квартале 2028 года. Было подчеркнуто, что этот проект имеет стратегический характер не только для центральной энергосистемы Монголии, но и для российско-монгольского торгово-экономического взаимодействия в целом. Российская сторона подтвердила готовность оказывать всю необходимую поддержку уполномоченным организациям.

Кроме того, участники встречи рассмотрели другие направления сотрудничества, в том числе в сферах транспорта и поставок нефтепродуктов.

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