Строительство многофункционального комплекса в Минске стоимостью 4,7 млрд для АО «Газстройпром»

В Минске планируют завершение строительства многофункционального комплекса, расположенного на пересечении улиц Филимонова, проспекта Независимости и улицы Макаенка. Этот комплекс возводится для нужд АО "Газстройпром".

В состав центра войдут девять зданий разной этажности. Композиционным центром станет 36-этажная башня высотой 189 метров, которая станет самым высоким небоскребом в Беларуси. Также на территории появятся гостиничный комплекс с конгресс-центром, торговая улица, паркинг, рестораны и кафе. Проект предусматривает создание многопрофильного медицинского, спортивного и детского учебно-развивающего центров.

В рамках предстоящих работ подрядчику предстоит осуществить монтаж внутренних инженерных систем, подготовить основания и уложить покрытия для проездов, тротуаров и дорожек. Также будут проведены общестроительные мероприятия на объекте. Процесс выбора исполнителя для этих задач будет завершен до 10 ноября. Общая сумма контракта на выполнение всех работ составляет 4,7 миллиарда, сообщает портал RosTender.info.

Детали закупки доступны здесь.