В Красноярске продолжается строительство узловой инфраструктуры метротрамвая

В Красноярске продолжается строительство узловой инфраструктуры первой линии метротрамвая. Возле будущей станции «Высотная» обустраивают оборотные тупики для подвижного состава и соединительную ветку к электродепо, сообщает ГК «Моспроект-3».

Строительная готовность ограждающих конструкций котлована превышает 70%. Специалисты установили 723 из 1024 железобетонных буросекущих свай. Размер подземного сооружения составит около 200 на 30 метров, переменная глубина — до 11 метров.

Новый котлован соединят с ранее построенным объектом, из которого велась щитовая проходка двух тоннелей в направлении станции «Улица Копылова». После завершения ограждающих конструкций строители приступят к разработке грунта, укреплению стен металлическими конструкциями, устройству железобетонного основания и укладке рельсового пути. Сверху сооружение закроют монолитным перекрытием.

Одновременно ведётся перекладка городских коммуникаций и подготовка к проходке соединительной ветки под улицей Высотной в сторону будущего электродепо.

Протяжённость первой линии красноярского метротрамвая превысит 11 км. На ней предусмотрено шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтёров». Генеральным подрядчиком первого этапа выступает ГК «Моспроект-3», субподрядчиком — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост».