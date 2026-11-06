В Саратовской области до конца года приведут к нормативу более 120 км трассы Р-229

Речь идет об устройстве защитных слоев покрытия на участках автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград, расположенных в трех районах области – Ивантеевском, Пугачёвском и Балаковском. Работы проводятся по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Так, в настоящее время специалисты уже завершили работы на участках общей протяженностью 62 км: км 111 – км 154 и км 160 – км 179. Дорожники отфрезеровали здесь изношенное покрытие, после чего устроили два новых слоя, где верхний – из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Новое дорожное покрытие отличается устойчивостью к образованию колеи и трещин, также оно способно выдерживать большие транспортные нагрузки. Такие смеси формируют более шероховатую поверхность, что значительно улучшает сцепление автомобильных шин с дорожным покрытием, особенно в условиях дождя или снега. Кроме того, были проведены работы по укреплению обочин фрезоматериалом, нанесена новая горизонтальная разметка.

Аналогичные работы завершаются еще на трех участках трассы Р-229 общей протяженностью 59 км: км 186 – км 209, км 209 – км 216 и км 216 – км 245. Готовность объектов ко вводу в эксплуатацию составляет уже 90%.

Реализация этих мероприятий имеет важное социальное значение для жителей Ивантеевского, Пугачёвского и Балаковского районов Саратовской области. Приведение дорожного покрытия в нормативное состояние повысит безопасность и комфорт передвижения, обеспечит более надежное транспортное сообщение между населенными пунктами и создаст условия для бесперебойного движения пассажирского и грузового видов транспорта.

Особое внимание развитию сети автомобильных дорог региона уделяет Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. При его поддержке вопросы модернизации инфраструктуры, повышения качества автомобильных дорог в регионе и транспортной доступности населенных пунктов остаются в числе приоритетных, а проекты реализуются.