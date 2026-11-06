В Центральном федеральном округе реализуется 569 проектов комплексного развития территорий

Комплексное развитие территорий (КРТ) – механизм ускоренного вовлечения в оборот заброшенных или неэффективно используемых территорий, прежде всего под жилищное строительство. Данный механизм обновления городской застройки действует с 2021 года и с каждым годом наращивает темпы. Например, в Центральном федеральном округе практическая реализация проектов начата на 569 площадках, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В ходе рабочих поездок в регионы регулярно проверяю ход реализации проектов комплексного развития территорий, так как это действенный инструмент качественного обновления застройки городов в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни„. Например, только недавно в Кемеровской области осмотрел район, где в рамках КРТ возводится многоквартирный дом. Кузбасс – один из ярких примеров применения этого механизма. При этом КРТ сегодня работает по всей стране. Механизм позволяет вовлекать в оборот неэффективно используемые территории и создавать на их месте современные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой. Регионы отказываются от точечной застройки и формируют полноценную городскую среду, где одновременно с новым жильём создаются школы, дороги и коммунальные сети. Например, сейчас в Центральном федеральном округе в проработке находится 799 территорий общей площадью порядка 13,6 тыс. га, на которых можно построить 127,3 млн кв. м недвижимости, включая 88 млн кв. м жилья. На 569 площадках начата практическая реализация проектов: это 10 тыс. га с градостроительным потенциалом 92 млн кв. м недвижимости, из которых 66,5 млн кв. м – жилая площадь», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что лидерами по количеству реализуемых проектов КРТ в Центральном федеральном округе являются Москва (265), Московская область (133) и Тульская область (30).

По поручению Президента в прошлом году проекты КРТ впервые получили федеральное финансирование. В программу субсидирования вошли 37 субъектов, в том числе пять регионов Центрального федерального округа – Брянская область, Орловская область, Тамбовская область, Ивановская область, Костромская область.

Брянская область в рамках проекта КРТ начала строительство детских садов в Брянске и посёлке Свень. В Орловской области ведётся строительство очистных сооружений. В Костромской области прокладывается автомобильная дорога и проводится технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения. В Тамбове строятся дорога и детский сад.

«В рамках проектов КРТ необходимая инфраструктура создаётся для обеспечения своевременного и качественного ввода жилых площадей. Федеральные субсидии в первую очередь выделяются на объекты, которые непосредственно способствуют развитию жилищного строительства. На данный момент в Центральном федеральном округе в рамках КРТ введено 762,39 тыс. кв. м площадей, в том числе 636,85 тыс. кв. м жилья. Темпы не снижаются, ведётся проработка новых территорий», – отметил первый заместитель Министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Комплексное развитие территорий также выступает действенным инструментом решения социально значимой задачи – ликвидации жилья, непригодного для проживания.

«В Центральном федеральном округе расселение аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий предусмотрено в 10 регионах. На сегодняшний день уже расселено порядка 34,6 тыс. кв. м аварийного фонда, жилищные условия улучшили более 2 тысяч человек. Наибольший объём работы проделан в Костромской, Орловской и Белгородской областях. Суммарно в этих трёх регионах расселено порядка 20,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Механизм КРТ позволяет комплексно подходить к обновлению жилой застройки, развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни людей», – сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Кроме того, ведётся проработка 24 территорий, комплексное развитие которых осуществляется ПАО «ДОМ.РФ».