На производственном комплексе «Ижора» (Машиностроительный дивизион «Росатома») в Санкт-Петербурге завершено изготовление внутрикорпусных устройств и крышки реактора ВВЭР-1200 для первого блока АЭС «Эль-Дабаа» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»), которую «Росатом» строит в Египте. Эти изделия формируют основу активной зоны реактора, обеспечивая ее герметичность и безопасность. Завершение их изготовления знаменует собой существенный прогресс в проекте строительства первой АЭС поколения 3+ на Африканском континенте.

Суммарный вес оборудования внутрикорпусных устройств и крышки реактора, которые будут направлены в Египет, составляет около 340 тонн. С учетом уже смонтированного корпуса реактора общий вес установки составит более 670 тонн. Она является одной из самых тяжелых частей ядерной паропроизводящей установки в составе энергоблока.

Внутрикорпусные устройства реактора ВВЭР-1200 – очень сложное и высокотехнологичное оборудование, требующее высокой квалификации рабочих при их изготовлении. Их детали требуют микронной точности при сверлении отверстий, чистовой обработке поверхностей и сварке. Завершение работ над внутрикорпусными устройствами и крышкой реактора – важный шаг в возведении энергоблока, который открывает путь к следующим этапам. После их монтажа строители смогут перейти к установке остального оборудования реакторного зала блока и приблизить пуско-наладочные операции.

Реакторная установка ВВЭР-1200 состоит из нескольких ключевых компонентов, которые машиностроители «Росатома» изготавливают поэтапно. Сперва на стройплощадку отгружают корпус реактора. Корпус ВВЭР-1200 для первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» был изготовлен на «Ижоре» в сентябре 2025 года и уже в ноябре 2026 года установлен в проектное положение.

Внутрикорпусные устройства (включают в себя шахту, выгородку, блок защитных труб) и крышка реактора формируют основу активной зоны реактора, обеспечивают правильное расположение и фиксацию ядерного топлива, а также герметичность и безопасность всей реакторной установки.

Внутрикорпусная шахта предназначена для размещения активной зоны реактора и организации движения теплоносителя. Выгородка удерживает тепловыделяющие сборки в проектном положении и ограничивает воздействие нейтронного излучения на корпус реактора. Блок защитных труб фиксирует тепловыделяющие сборки и обеспечивает размещение элементов системы управления и защиты. Крышка реактора является одним из основных узлов верхнего блока и предназначена для уплотнения главного разъема реактора и удержания внутрикорпусных устройств реактора от всплытия. Сверху крышки расположены патрубки, служащие для крепления приводов системы управления защитой (СУЗ).

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте. АЭС «Эль-Дабаа» состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200 новейшего третьего поколения, которые являются новейшими технологиями и уже имеют успешно работающие опорные станции. АЭС «Эль-Дабаа» строится в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации АЭС «Эль-Дабаа», а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых десяти лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Производственный комплекс «Ижора» Машиностроительного дивизиона «Росатома» является одним из ключевых индустриальных центров в истории развития российской промышленности. За последние 20 лет предприятием было изготовлено и отгружено более десяти комплектов оборудования для АЭС и более сотни единиц крупногабаритного оборудования для нефте- и газоперерабатывающих отраслей. Сегодня на предприятии продолжается развитие производства сложного технологического оборудования для АЭС, емкостное оборудование для обеспечения безопасности и др.), а также крупного емкостного нефтегазохимического оборудования.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – крупнейший по объемам производства и выручке энергомашиностроительный холдинг России. Он является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.