Средства казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) направят на строительство дорог и инженерных сетей для новых производств, особых экономических зон и туристических комплексов. По итогам второго этапа конкурсного отбора финансирование получат 23 проекта в 22 регионах на общую сумму более 88 млрд рублей. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников доложил Президенту Владимиру Путину на совещании с членами Правительства.

«Механизм востребован регионами: сумма заявок по двум этапам конкурса в 2,5 раза превысила бюджетный лимит. Он помогает не только привлекать инвестиции, но и повышать эффективность господдержки и отдачу от вложений за счёт сочетания с другими инструментами — особыми экономическими зонами, промпарками, мерами нацпроекта по туризму. Сейчас главное — реализовать все заявленные планы», — отметил Максим Решетников.

По оценкам регионов, реализация проектов второго этапа позволит привлечь 1,1 трлн рублей инвестиций и обеспечить более 540 млрд рублей налоговых поступлений.

При отборе проектов Минэкономразвития России оценивает ожидаемый объём частных инвестиций, Минфин — налоговые поступления, а Минстрой — эффективность использования ранее предоставленных инфраструктурных бюджетных кредитов. На основании этих оценок составляется рейтинг проектов. Итоги отбора подводит Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина.

В рамках второго этапа средства направят на создание инфраструктуры для новых производств в десяти особых экономических зонах. В Татарстане планируется развитие ОЭЗ «Зелёная долина», где разместятся предприятия по глубокой переработке зерна, выпуску химической продукции, кормовых добавок и микробного белка. Их продукция будет использоваться в том числе в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

В Мордовии построят и реконструируют сети водоснабжения и канализации для ОЭЗ «Система» и промышленного парка «Светотехника». Это создаст условия для производства лекарственных препаратов, оптоволоконных кабелей, портативного рентгеновского оборудования и измерительных приборов.

В Московской области для резидентов ОЭЗ «Дубна» построят инновационно-технологический центр и объекты электроснабжения. Новая инфраструктура позволит расширить возможности для размещения высокотехнологичных предприятий.

В Пермском крае предусмотрено строительство инженерной и железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ «Пермь», а также реконструкция участка шоссе Космонавтов. Это необходимо в том числе для размещения производства растворов для диализа, применяемых при лечении заболеваний почек.

В туристической сфере средства направят на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. В Дагестане планируется соединить транспортно-пересадочный узел аэропорта с действующей пригородной железнодорожной сетью. Это позволит пассажирам без пересадок добираться из аэропорта до Дербента и строящегося морского курорта.

В Тюменской области построят инженерные сети для круглогодичного курорта с термальными источниками «Жемчужина Сибири», рассчитанного на 1,2 млн туристов в год. В Адыгее необходимую инфраструктуру создадут для туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна», где ожидается до 1 млн туристов в год.

Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются регионам на 15 лет под 3% годовых. Погашение начинается с третьего года. Средства направляются на строительство дорог, коммунальных и энергетических сетей для новых производств в особых экономических зонах, индустриальных и промышленных парках, а также на развитие туристической инфраструктуры.

Первый этап конкурсного отбора состоялся в 2025 году. По его итогам на реализацию 20 проектов в 17 регионах распределили 77 млрд рублей. Средства предусмотрены для создания инфраструктуры четырёх особых экономических зон, четырёх промышленных парков и туристических проектов.

В промышленности поддержано создание инфраструктуры для новых производств. В Пермском крае — для выпуска авиадвигателей гражданских самолётов МС-21, в Омской области — для завода сверхкрупногабаритных шин, используемых на тяжёлой технике, в Самарской области — для производства ксантановой камеди, применяемой в фармацевтике и нефтедобыче.

В Санкт-Петербурге строится инфраструктура для перезапуска автомобильного кластера. Здесь планируется организовать производство автокомпонентов и создать научно-производственный центр для разработки новых моделей отечественных автомобилей.

В туристической сфере средства предусмотрены для строительства дороги к гостиничному комплексу на берегу Амура в Благовещенске. В Карачаево-Черкесии — для создания сетей водоснабжения и очистных сооружений будущего аэропорта «Архыз».

Также поддержано строительство дорог и инженерных сетей для курортов «Белая Дюна» в Калининградской области, «Приморье» в Приморском крае и «Санкт-Петербург Марина» в Ленинградской области в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». В Иркутской области предусмотрена реконструкция причалов на Байкале для проектов «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода».

Ожидаемый эффект от реализации проектов первого этапа составляет 870 млрд рублей инвестиций и 330 млрд рублей налоговых поступлений до 2040 года. Всего на казначейские инфраструктурные кредиты для инвестиционных проектов до 2030 года предусмотрено 166 млрд рублей.