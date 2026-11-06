На энергоблоке №4 АЭС «Аккую» (Турция) завершено бетонирование фундамента турбоагрегата

На площадке АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом») выполнена операция по бетонированию фундамента турбоагрегата четвертого энергоблока.

При подготовке к бетонированию специалисты смонтировали 308 тонн арматуры, 69 тонн закладных деталей, установили анкерное оборудование для крепления турбоустановки. Сама операция велась непрерывно более суток – за это время строители уложили 2 241 кубометр бетонной смеси с использованием девяти бетононасосов.

Густое армирование, сложная геометрия фундамента и большое количество закладных деталей определили технологию укладки смеси. На протяжении всей операции бетонные заводы на площадке АЭС «Аккую» обеспечивали бесперебойную поставку смеси, а задействованные в работах специалисты координировали работу насосов и укладку бетона на разных участках.

«Для команды проекта это уже четвёртый фундамент турбоагрегата на АЭС “Аккую”. Надежность турбоагрегата закладывается уже при сооружении его основания. Конструкция должна выдерживать не только вес турбины и генератора, но и нагрузки от их работы. Специальные пружинные блоки снижают передачу вибраций на конструкции машинного зала. Фундамент обеспечит надёжную работу оборудования, которому предстоит десятилетиями генерировать электроэнергию для Турции. Поэтому в машинном зале, как и на других объектах АЭС, требования к качеству каждого элемента определяются с учетом всего срока эксплуатации энергоблоков», – отметил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

По окончании бетонирования фундамент будет набирать проектную прочность – это займет около 60 дней. После этого специалисты демонтируют опалубку и проведут освидетельствование конструкции. Качество работ проверит комиссия с участием специалистов Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) и независимой надзорной организации. По итогам проверок начнутся работы по монтажу компонентов турбоагрегата.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+.

Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Машинный зал или турбинное отделение – один из главных элементов энергоблоков атомной электростанции. В нём происходит преобразование энергии нагретого пара, поступающего из реакторного зала, в механическую энергию вращения турбины, а затем – в турбогенераторе, – в электроэнергию.

Фундамент турбоагрегата – массивная железобетонная конструкция, принимающая на себя вес турбины и генератора, а также распределяющая нагрузки, возникающие при их работе. От прочности основания, точности его геометрии и расположения крепежных элементов во многом зависит устойчивая работа оборудования. В конструкции предусмотрена система виброизоляции со специальными пружинными блоками. Они снижают передачу вибраций от работающей турбоустановки на строительные конструкции машинного зала и способствуют повышению сейсмоустойчивости.

Россия развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.