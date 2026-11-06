Правительство расширило поддержку организаций в сфере радиоэлектронной промышленности

С 1 января 2027 года будет расширен перечень оборудования для создания электронной компонентой базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В перечень добавлены лазеры и лазерное оборудование для производства электронных модулей и радиоэлектронной продукции. Такое оборудование имеет важнейшее значение для повышения уровня автоматизации технологических линий.

Принятое решение Михаил Мишустин анонсировал на заседании Правительства 3 ноября.

«Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоёмких сферах», – подчеркнул глава кабмина.

Подписанным документом вносятся изменения в распоряжение Правительства от 21 ноября 2024 года №3367-р.

Распоряжение от 5 ноября 2026 года №3206-р PDF 221Kb