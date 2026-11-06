Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» за 10 месяцев 2026 года смонтировали 4 265 новых линейных изоляторов на линиях электропередачи всех классов напряжения в регионе.

До конца текущего года энергетики обновят еще 9 241 устаревшее устройство. Все используемое в работе оборудование – российского производства.

Линейные изоляторы необходимы для изоляции проводов, находящихся под напряжением, от заземлённых конструкций – опор. С их помощью обеспечивается защита людей и оборудования от воздействия электрического тока при касании опоры.

Изоляторы подвержены значительным внешним воздействиям: осадкам, ударам молний, резким перепадам температур. Со временем это приводит к повреждениям и снижению изоляционных свойств. Плановая замена оборудования позволяет своевременно устранить потенциальные риски и предотвратить технологические нарушения в электросетях, вызванные износом изоляторов.

Технические мероприятия проводятся в рамках Программы ремонта энергообъектов филиала «Дагэнерго» на 2026 год.