«Россети Центр» обеспечили освещение мостового перехода в Костромской области

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Костромаэнерго» завершили работы по устройству наружного освещения мостового перехода через реку Едомша. Объект расположен на автомобильной дороге Степаново – Буй – граница Ярославской области в Костромской области.

В ходе работ энергетики смонтировали 24 железобетонных опоры; проложили свыше 750 метров более надежного и долговечного самонесущего изолированного провода (СИП); установили 24 светодиодных светильника.

Использование современных технологий и материалов обеспечивает не только качественное освещение, но и долгосрочную эксплуатацию объектов с минимальными затратами. Теперь путь через мост стал безопаснее и комфортнее.