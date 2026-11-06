«Россети Юг» обеспечили электроэнергией крупный зерносушильный комплекс в Волгоградской области

Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключили к электросетям новый зерносушильный комплекс в Даниловском районе Волгоградской области. Мощность технологического присоединения составила 1 МВт.

Современный агрокомплекс, оснащенный оборудованием производительностью 250 тонн в час, позволяет быстро и качественно обрабатывать урожай зерновых и масличных культур, выращенных местными аграриями. Функции комплекса состоят не только в сушке, но также в очистке, сортировке и отгрузке зерна на автотранспорт.

Чтобы осуществить технологическое присоединение сельскохозяйственного предприятия к электросетям, энергетики построили 40 метров воздушной линии электропередачи 10 кВ и установили две железобетонные опоры.