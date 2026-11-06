«Россети» устраняют последствия циклона на Урале и в Поволжье

Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в Свердловской, Челябинской, Самарской, Оренбургской областях и Пермском крае, нарушенное в результате прохождения мощного циклона, который сопровождался мокрым снегом, дождем и шквалистым ветром до 25 м/c. Непогода привела к повреждению опор линий электропередачи и обрывам проводов.



Специалисты Группы «Россети» незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. На данный момент в них задействованы почти 400 энергетиков в составе 129 бригад, более 150 единиц спецтехники. В районы с наиболее сложной обстановкой направлены силы из соседних регионов. Организовано постоянное взаимодействие с администрациями регионов и муниципальных образований, смежными организациями. Работы будут вестись непрерывно до полного устранения последствий стихии и восстановления электроснабжения потребителей.



Кроме этого, в связи с ухудшением погодной обстановки на усиленный режим работы переведены энергетики в Тюменской области.