Тридцать лет за каждым протоколом. АНО «Электросерт» отмечает юбилей

В 2026 году Центру подтверждения соответствия и испытаний «Электросерт» исполняется 30 лет. Организация начинала с электротехнической продукции, расширяла испытательную базу, осваивала новые направления и готовила специалистов. Сегодня её работа связана с одним из главных вопросов кабельного рынка: что стоит за документом, подтверждающим безопасность продукции, и насколько можно доверять этому подтверждению.

Кабель проходит испытания задолго до того, как его проложат в здании, подключат к оборудованию или поставят на энергетический объект. Образцы растягивают, многократно изгибают, выдерживают при заданной температуре и влажности, подвергают воздействию огня. В лаборатории проверяют свойства, которые впоследствии будут определять работу кабеля в реальных условиях. Здесь становятся видны последствия выбора материала, особенности конструкции и соблюдения технологии производства.

Результат этой работы оформляется в протокол. Для производителя он становится основанием для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. Для проектировщика и заказчика результаты испытаний помогают оценить пригодность кабеля для конкретной задачи. А для людей, которые будут пользоваться зданием или оборудованием, значение этих проверок связано с безопасностью. Поэтому точность лабораторного результата имеет последствия далеко за пределами испытательного стенда.

Именно на этой работе строится история АНО по сертификации «Электросерт», которая в 2026 году отмечает тридцатилетие.

От электротехники к комплексным испытаниям

АНО «Электросерт» создавался группой профессионалов в области экспертизы, стандартизации и метрологии как некоммерческая организация. Первую аккредитацию центр получил в 1996 году. В его составе работали орган по сертификации «Полисерт» и испытательная лаборатория «Политест», специализировавшиеся на электротехнической продукции. Это направление определило и название организации.

В дальнейшем область деятельности расширялась. Центр освоил работу со строительными и огнезащитными материалами, бытовой химией, пищевой и другой продукцией. Развитие потребовало новых компетенций, оборудования и методов исследований. В 2005 году в организации была внедрена система менеджмента качества. В 2012 году Электросерт прошёл аккредитацию по новым требованиям Росаккредитации, получив полномочия для работы в системе подтверждения соответствия Таможенного союза.

Сегодня в состав юридического лица входят один аккредитованный орган по сертификации и две испытательные лаборатории. Центр проводит обязательную и добровольную сертификацию, лабораторные испытания и экспертизу продукции. За широтой направлений стоит практическая задача: организовать оценку так, чтобы необходимые характеристики были проверены подходящими методами и результаты складывались в обоснованное заключение.

Для кабельной отрасли такой подход особенно важен. У кабеля множество условий применения, конструкций и материалов. Продукция для неподвижной прокладки и подвижного оборудования, для обычного помещения и влажного тропического климата требует разных проверок. Компетентность испытательной организации определяется в том числе способностью учитывать эту специфику.

Рабочая обстановка в АНО «Электросерт»

Лаборатория начинается с людей

В испытательном центре «Электросерта» работают более 30 сотрудников. Среди специалистов организации есть кандидаты и доктора наук, эксперты и инженеры с многолетней практикой. Их знания нужны на всех этапах: при определении программы испытаний, подготовке образцов, работе с оборудованием и оформлении результатов.

Значительная часть этой работы остаётся за пределами готового протокола. Образец необходимо правильно идентифицировать и подготовить, выдержать в предусмотренных условиях, установить на испытательный стенд. Важно соблюдать последовательность операций и фиксировать результаты так, чтобы ход исследования можно было проследить. Ошибка на подготовительном этапе способна повлиять на достоверность последующих измерений.

Всё начинается в лабораториях Электросерта

В фоторепортаже RusCable.Ru о лабораториях Электросерта эта повседневная работа показана без постановочного блеска: климатические камеры, разрывные машины, установки для механических испытаний, помещения для исследований на биологическую стойкость, рабочие журналы и сотрудники на своих местах. Репортаж дал читателям возможность увидеть, какая инфраструктура стоит за привычным словом «испытания».

Для отрасли такая открытость имеет самостоятельное значение. Доверие к испытательному центру складывается из понимания того, кто проводит исследования, каким оборудованием пользуется и как организует работу. Знакомство с лабораторией делает эту связь предметной.

Проверить условия, в которых будет работать кабель

Испытательная база Электросерта позволяет проводить электротехнические, физико-механические, климатические и пожарные испытания кабельной продукции. Отдельное направление связано с воздействием плесневых грибов. Такие проверки востребованы при оценке кабелей, предназначенных для жаркого и влажного климата, в том числе для зарубежных объектов.

Каждый вид исследований отвечает на свой вопрос. Механические испытания показывают, как продукция переносит предусмотренные нагрузки. Климатические позволяют оценить стойкость к внешней среде. Пожарные характеристики определяют поведение материалов и кабеля при воздействии огня. Вместе эти результаты помогают судить о свойствах изделия в пределах проверенных требований.

Анна Иванова рассказывает о проведении испытаний делегации Росаккредитации

В ноябре 2025 года кабельную лабораторию Электросерта посетила делегация Росаккредитации во главе с Дмитрием Вольвачем. Сотрудники продемонстрировали определение прочности и относительного удлинения оболочек при разрыве, испытания на многократные перегибы, изгибы с осевым кручением и нераспространение горения при одиночной прокладке. Участники также обсудили влияние импортозамещённых материалов на результаты испытаний и развитие межлабораторных сличений.

Эти вопросы напрямую связаны с изменениями на производстве. При замене сырья важно понимать, как новый материал ведёт себя в составе готовой конструкции. Лабораторные исследования дают производителю данные для принятия решений и помогают обнаружить отклонения до поставки продукции заказчику.

Культура безопасности в ежедневной работе

Одним из этапов развития Электросерта стала аккредитация в области использования атомной энергии. В 2025 году испытательный центр «Политест» во второй раз успешно прошёл плановую инспекционную проверку Госкорпорации «Росатом».

По словам генерального директора Электросерта Марии Вишневой, переход в эту систему потребовал пересмотреть управление процессами и провести дополнительную подготовку коллектива. К работе привлекли специалиста с многолетним опытом в атомной энергетике Игоря Лабыкина. Базовый курс Академии Росатома «Культура безопасности в ОИАЭ» стал обязательным для всех сотрудников.

Ведущий микробиолог Константин Сидельников работает строго всем по регламентам

В основе этого подхода лежит личная ответственность за результат. Она касается и испытателя, и эксперта, и руководителя. В интервью RusCable.Ru Мария Вишнева также выделила значение предсказуемых требований, оперативных разъяснений и двухуровневой проверки, при которой оценивается в том числе работа самой экспертной комиссии. Такой опыт помогает выстраивать процессы вокруг достоверности результата и понимания последствий каждого решения.

Вклад в общие правила рынка

Работа Электросерта выходит за пределы собственных лабораторий. Организация участвует в деятельности профессиональных объединений и технических комитетов. Мария Вишнева возглавляет рабочую группу по кабельно-проводниковой продукции при Общественном совете Росаккредитации. Эта площадка объединяет производителей, аккредитованных лиц, представителей отраслевых ассоциаций и специалистов по стандартизации.

В октябре 2025 года на заседании группы обсуждались накопившиеся проблемы сертификации: неоднозначное толкование требований, сложности взаимодействия с цифровыми системами, подготовка экспертов и положение добросовестных участников рынка. Отдельное внимание уделялось межлабораторным сличительным испытаниям. Они позволяют сопоставлять результаты разных лабораторий, выявлять расхождения и проводить корректирующие мероприятия.

Для кабельщиков участие испытательных организаций в таком диалоге полезно вполне конкретно. Практический опыт помогает объяснить, где требование допускает разные трактовки, какая процедура вызывает сложности и почему формально корректных сведений бывает недостаточно для оценки безопасности продукции. А производители получают возможность обсуждать эти вопросы совместно с теми, кто проводит испытания и принимает решения о соответствии.

На выставке Cabex 2026 президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков, поздравляя Электросерт с юбилейным годом, отметил вклад Марии Вишневой в восстановление деятельности рабочей группы и укрепление взаимодействия отрасли с Росаккредитацией.

Максим Третьяков вручил генеральному директору АНО «Электросерт» Марие Вишневой благодарственное письмо за вклад в развитие сертификации и развитие взаимодействий с отраслью

Сохранить смысл за цифровыми данными

В выступлениях и интервью Мария Вишнева последовательно обращает внимание на связь цифровизации с реальной практикой испытаний. Реестры и обмен данными повышают прозрачность системы, но их развитие должно помогать решать исходные задачи оценки соответствия: обеспечивать безопасность продукции и поддерживать добросовестную конкуренцию. Эту позицию она представила и на 88-м Общем собрании Ассоциации «Электрокабель».

Мария Вишнева выступила с докладом на 88-с Общем собрании Ассоциации "Электрокабель"

Для производителя выбор органа по сертификации становится частью долгосрочной работы с продукцией. Значение имеют область аккредитации, компетентность специалистов, организация испытаний и последующего инспекционного контроля. В выступлении на Cabex 2026 руководитель Электросерта напомнила об ответственности заявителя за выбор добросовестного партнёра. За решением, которое иногда принимается по цене и сроку оформления документа, стоят дальнейшие поставки и обязательства предприятия.

Сама испытательная организация также работает на длинную перспективу. Оборудование требует обслуживания и обновления, сотрудники нуждаются в обучении, новые виды продукции ставят новые задачи. В интервью открытой студии Wire Plaza 2026 Мария Вишнева и Анна Иванова рассказали, что средства Электросерта направляются прежде всего на развитие испытательной базы. Там же они сообщили о решении отметить юбилей скидками на услуги для клиентов. Такой формат связывает праздничную дату с работой предприятий, с которыми центр сотрудничает годами.

Анна Иванова, Игорь Далбинш и Мария Вишнева на выставке Проволока (WIRE 2026)

Тридцатилетие Электросерта позволяет увидеть значение этой последовательной работы. Кабельный рынок нуждается в испытательных организациях, которые сохраняют компетенции, готовят специалистов и могут объяснить, на основании чего сделан вывод о соответствии продукции. Их вклад становится особенно заметен при появлении новых материалов, изменении требований и освоении сложных объектов. В этих условиях накопленный опыт помогает производителю принимать решения на основе проверенных характеристик.

Команда RusCable.Ru поздравляет коллектив АНО по сертификации «Электросерт» с 30-летием. Желаем развития испытательной базы, новых профессиональных достижений и продолжения работы, которая помогает кабельной отрасли опираться на достоверные результаты. Пусть опыт экспертов находит продолжение в новом поколении испытателей, а многолетнее сотрудничество с предприятиями укрепляется общим ответственным отношением к безопасности продукции!