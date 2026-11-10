Более 150 жителей пгт. Быково в Раменском получили устойчивое электроснабжение
Владельцы 70 частных домовладений на улице Прудовой и в Садовом переулке в поселке городского типа Быково муниципального округа Раменский теперь могут не опасаться внезапных отключений электричества. В начале ноября энергетики в рамках программы капитального ремонта завершили обновление низковольтной воздушной линии. Перемены к лучшему почувствуют более 200 человек, которые живут здесь постоянно или приезжают на сезон. Для многих электроэнергия — это не только освещение, но и работа насосов, отопительного оборудования и бытовой техники.
В ходе ремонта специалисты «Мособлэнерго» заменили более 1,1 километра старого неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Линия запитана от трансформаторной подстанции № 395. Такой провод устойчив к соприкосновению с ветками, сильному ветру и обледенению. Он прочнее обычного провода и служит дольше. Также специалисты заменили 12 железобетонных опор на новые и расчистили охранную зону линии от деревьев и кустарников.
Раньше неизолированный провод был более уязвим для внешних воздействий. При сильном ветре, обледенении или соприкосновении с деревьями риск кратковременных отключений возрастал. Зимой на проводах мог образовываться лед, и тогда без света могли остаться целые улицы. Особенно это важно в отопительный сезон, когда от электричества зависят котлы и обогреватели. После замены линии и опор электроснабжение домов стало устойчивее, а сеть — безопаснее для жителей.
«Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный — это не просто замена одного материала на другой. Мы уходим от уязвимости к внешним воздействиям, от зависимости от погоды к устойчивости. Ледяной дождь, сильный ветер, соприкосновение с ветками — все эти факторы, которые раньше могли оставить целые улицы без света, теперь минимизированы. Более километра нового провода, двенадцать новых опор, расчищенная охранная зона — это комплексная работа, которая определяет надежность сети на годы вперед. Особенно важно, что речь идет о частном секторе, где для людей электричество — это не только освещение, но и работа насосов, отопительного оборудования, бытовой техники», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.