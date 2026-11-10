Михаил Мишустин обозначил приоритеты развития космической отрасли

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию, посвящённую развитию отечественной космонавтики. Участники рассмотрели реализацию профильного национального проекта, расширение орбитальной группировки и привлечение частного бизнеса к отраслевым проектам, сообщает Правительство РФ.

В течение 11 лет на мероприятия национального проекта предполагается направить более 4 трлн рублей бюджетных средств. По словам главы правительства, финансирование должно способствовать технологическому обновлению отрасли и развитию космических сервисов для различных секторов экономики.

В апреле на космодроме Байконур состоялся испытательный пуск российской ракеты-носителя «Союз-5». Одновременно в регионах создаются мощности для серийного выпуска спутников. По предварительным оценкам, масштабирование производства позволит снизить стоимость аппаратов примерно на треть.

Российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 аппаратов, около 30 из которых входят в систему «Рассвет», предназначенную для предоставления широкополосного доступа в интернет. В 2026 году с космодрома Восточный при государственной поддержке также планируется впервые запустить два частных спутника.

«Все направления космической деятельности достаточно ресурсоёмкие и масштабные, поэтому очень важно активнее привлекать бизнес к участию в таких проектах и создавать дополнительные стимулы для инноваций», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Правительство также намерено развивать рыночную модель предоставления данных дистанционного зондирования Земли и расширять применение современных методов съёмки, включая радиолокационное наблюдение и построение трёхмерных моделей территорий.