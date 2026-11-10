На капремонт моста через Усманку выделили около 2 млрд рублей

На капитальный ремонт моста через реку Усманка на 13-м километре трассы Р-193 Воронеж – Тамбов в Воронежской области из федерального бюджета выделили 2,1 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info. Работы начнутся 15 декабря 2026 года.

Проект предусматривает комплексное восстановление мостового сооружения и обновление основных элементов моста без изменения его пропускной способности. Подрядную организацию выберут по итогам тендера, который завершится 25 ноября 2026 года.

Обновление переправы планируют завершить к 15 декабря 2028 года. На время работ движение по мосту организуют в соответствии с утвержденной схемой объезда. В течение двух лет подрядчик проведет все необходимые мероприятия по капитальному ремонту моста.

Здесь доступны детали закупки.