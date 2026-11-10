На стройплощадке Ленского моста начали создавать ледовую переправу

На строительной площадке Ленского моста в Якутии начались работы по устройству ледовой переправы. Она войдёт в состав временной инфраструктуры и обеспечит продолжение строительства объекта в зимний период, сообщила Группа «ВИС», реализующая проект в рамках концессионного соглашения.

Одновременно специалисты утепляют коффердам, предназначенный для сооружения центрального пилона вантового моста. С использованием металлоконструкций МИК-С вокруг рабочей зоны создаётся защитное сооружение высотой более 18 метров. Оно должно снизить воздействие холода и ветра и обеспечить возможность устройства буронабивных свай внутри коффердама при значительных отрицательных температурах.

Работы по сооружению мостовых и эстакадных опор продолжаются в русле Лены и на обоих берегах. На правом берегу завершено устройство свайного фундамента крайней опоры со стороны федеральной трассы «Лена»: выполнены 21 буронабивная свая и срубка их оголовков, началось армирование ростверка. Всего к настоящему времени строители завершили устройство 377 из 920 предусмотренных проектом буронабивных свай.

На левом берегу ведётся сборка третьего коффердама. Специалисты укрупнили 35 из 38 стеновых блоков. Наплавные коффердамы и ряд других технологических решений впервые применяются при строительстве мостового перехода в условиях арктического климата.

Ленский мост возводится по концессионному соглашению между Группой «ВИС» и правительством Якутии. Доля внебюджетного финансирования на этапе строительства составляет 47%. Проект включён в национальный проект «Инфраструктура для жизни», при этом Группа «ВИС» выступает инвестором, концессионером и генеральным подрядчиком.