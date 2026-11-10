Атомная станция стала участником XVI Воронежского промышленного форума «Воронежпром».



Представители Нововоронежской АЭС (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в рамках Воронежского промышленного фоума поделились опытом подготовки инженерных кадров, современными подходами к формированию имиджа работодателя, а также затронули вопросы того, что же мешает воронежским компаниям становиться поставщиками крупных компаний и как преодолеть закупочные, финансовые и кадровые ограничения.



Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров принял участие в пленарном заседании «Кооперация как производственная сила в промышленности». В центре внимания — возможности взаимодействия атомной станции с предприятиями Воронежской области.



Сегодня у НВ АЭС есть несколько крупных направлений, в рамках которых востребованы компетенции региональных производителей: программа модернизации оборудования, импортозамещение, сооружение энергоблока № 8 и строительство линии электропередачи постоянного тока от Нововоронежской АЭС до Москвы.

«Воронежское лидерство, которому очень точное определение дал экс-губернатор Алексей Гордеев, предполагает полную консолидацию промышленного и научного потенциала для достижения наилучшего экономического результата. Уверен, что потенциал многих воронежских промышленников позволит им участвовать в решении задач, связанных с развитием атомной станции. Важно, чтобы региональные производители были в поле зрения отрасли, знакомились с требованиями и активно участвовали в закупочных процедурах. Ограничения есть, но они преодолимы. В частности, поставщик должен подтвердить качество продукции, финансовую состоятельность», — отметил Владимир Поваров.

До конца года Нововоронежская АЭС и Торгово-промышленная палата России договорились встретиться в рамках «круглого стола» со всеми заинтересованными лицами, чтобы обсудить предмет кооперации. Подобное сотрудничество — первый опыт для обоих сторон. На встречу планируется пригласить региональные компании, заинтересованные в сотрудничестве с атомной станцией. Участники смогут подробнее узнать о потребностях предприятия и возможностях участия в закупках госкорпорации «Росатом».



Кадровой повестке форума была посвящена секция «Новые кадры», где представители отдела развития персонала НВ АЭС представили уникальный опыт работы предприятия. Как отметил министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, «атомная станция — единственное предприятие региона, где выстроена вся цепочка подготовки кадров: от детского сада до АЭС».

«Нововоронежская АЭС активно сотрудничает с профильными вузами. Такое взаимодействие позволяет сочетать фундаментальную подготовку с практическим знакомством с производством. Студенты получают возможность проходить практику непосредственно на атомной станции, знакомиться с современными технологиями и требованиями к будущей профессии», — подчеркнула в своем выступлении начальник отдела развития персонала НВАЭС Любовь Бризицкая.

Потребность госкорпорации «Росатом» в молодых квалифицированных специалистах остается очень высокой. По оценкам отрасли, к 2030 году предстоит привлечь до 300 тыс. новых работников, в том числе для зарубежных проектов.



О том, как формируется имиджевая составляющая, которая играет немалую роль в привлечении кадров, показали на примере коммуникационного проекта «ВВЭР в моде». Это проект Управления коммуникаций, реализованный к 10-летию энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. Он объединил атомную энергетику, моду, творчество и профориентацию. Инженерные решения и узнаваемые элементы атомной станции стали источником вдохновения для дизайнерской коллекции, вязаных аксессуаров и детской раскраски, которая помогла познакомить школьников с работой атомщиков. Руководитель пресс-службы HH.ru ЦФО Валерия Иванова отметила интересный подход к формированию кадрового имиджа компании.



Отдельно на форуме обсудили тему промышленного туризма. Участниками дискуссии стали представители власти от профильного министерства, туристический информационный центр, промышленные предприятия, которые несмотря на сложности и ограничения делают уверенные шаги по развитию этого направления, — НВАЭС и ВАСО. Они уже представили свои лучшие практики на Российско-китайском форуме «Открытая промышленность», который прошел в Благовещенске весной этого года.



Также в рамках «Воронежпрома» прошла сессия Молодежного парламента Воронежской области, в которой принял участие председатель Организации молодых атомщиков НВ АЭС Владислав Любавин.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.