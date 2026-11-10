На рабочей встрече Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Олег Кожемяко с Главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном обсудил вопросы поддержки крупных предприятий и развития территорий.

«Ростислав Эрнстович, я знаю Вас как человека, который успешно работал в Еврейской автономной области, не самом простом регионе. Потребовались годы напряженной работы, чтобы вывести регион на нормальный уровень. Вы оставили хорошее наследие в виде уже реализующихся инвестиционных проектов, создающихся логистических мощностей, поддержки предприятий, сельского хозяйства. Вы выстроили и социальную инфраструктуру. Выравняли областной бюджет. Долгие годы, работая парламентарием от Дальнего Востока, Вы знали многих в федеральном правительстве и министерстве. Это было одной из слагаемых успеха. Сейчас Вы стали Главой Республики Коми. Это большой регион, который Вам доверил Президент. Мы со своей стороны будем помогать всем начинаниям, учитывая специфику арктических территорий, и в первую очередь это будет касаться начинаний в повышении качества жизни людей, реализации национальных проектов и выполнении мастер-планов опорных населенных пунктов Арктики», – открыл встречу Олег Кожемяко.

«Хотелось бы обсудить несколько вопросов, которые требуют Вашего внимания и поддержки. В первую очередь – это Воркутинская агломерация. Для дальнейшего развития Воркуты важно освоение Усинского месторождения угля и строительство новой шахты», – сказал Ростислав Гольдштейн.

Стороны обсудили меры поддержки АО «ВоркутаУголь». Это градообразующее предприятий Воркуты является крупнейшим производителем коксующегося угля в Арктической зоне и входит в число ключевых налогоплательщиков Республики Коми. Численность работников порядка 5 тыс. человек. Деятельность предприятия в значительной степени влияет на состояние угольной отрасли и социальную стабильность в регионе. В частности, рассматривалась возможность предоставления предприятию статуса резидента преференциального режима для реализации проекта строительства шахты «Усинская».

Правительством Республики Коми совместно с Минвостокразвития России разработан проект Комплексного плана развития Кожимского горнорудного района. В настоящее время документ проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти.

Ростислав Гольдштейн рассказал о ходе реализации мастер-плана и долгосрочного комплексного плана развития Воркутинской агломерации. Стратегические документы пространственного развития Воркуты были утверждены Правительством РФ вместе с другими планами развития арктических опорных населенных пунктов в октябре прошлого года. План комплексного развития Воркуты, среди прочего, включает обновление коммунальных и транспортных объектов. В первом случае речь идет о капитальном ремонте Усинского водовода. Во втором – о реконструкции аэродромной части аэропорта Воркуты и ремонте автомобильных дорог. Также в плане заявлен капитальный ремонт образовательных, спортивных и социальных учреждений, благоустройство дворовых и общественных территорий Воркуты.