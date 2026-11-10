Перевод подстанции на более высокий класс напряжения и увеличение мощности трансформаторного оборудования требуют оценки не только новых технических решений, но и состояния существующей инфраструктуры. Один из таких этапов — обследование опор воздушных линий электропередачи, позволяющее определить, способны ли конструкции воспринимать предполагаемые нагрузки после реконструкции энергообъекта.

Эту задачу решают специалисты Инженерного центра «Энергоразвитие» в рамках проекта реконструкции подстанции 35 кВ в Крыму. Проект предусматривает перевод подстанции на напряжение 110 кВ, строительство распределительного устройства 110 кВ и замену двух трансформаторов 35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью не менее 25 МВА каждый.

В рамках проекта специалисты обследовали четыре опоры воздушных линий напряжением 35–110 кВ. Работа включала оценку состояния как металлических конструкций, так и железобетонных элементов. В частности, проверялись фундаменты, прочность бетона, наличие трещин, сколов и других дефектов защитного слоя, состояние армирования. Для металлических конструкций оценивались коррозионный износ, состояние антикоррозионного покрытия, деформации элементов и точность их сопряжения в узлах соединений. Также фиксировались отклонения опор от вертикальной оси вдоль и поперёк воздушной линии.

Отдельное внимание уделялось характеристикам железобетонных элементов: специалисты измеряли толщину защитного слоя бетона и определяли наличие армирования. Эти параметры наряду с выявленными дефектами и геометрическими отклонениями учитываются при оценке фактического состояния конструкций.

Сейчас специалисты обрабатывают результаты обследования и выполняют расчёт несущей способности опор с учётом нагрузок, предоставленных заказчиком. По завершении будет подготовлен технический отчёт с таблицами, фотоматериалами, выводами и рекомендациями по устранению выявленных дефектов.

Полученные данные позволят оценить возможность восприятия опорами предполагаемых нагрузок и определить дальнейшие технические решения совместно с проектировщиками. Таким образом, обследование становится важной частью подготовки к реконструкции: оно помогает принимать решения с учётом не только проектируемых параметров энергообъекта, но и фактического состояния существующих конструкций.

Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» – компания, которая специализируется на комплексном инженерном аудите предприятий энергетической отрасли и промышленных объектов. Основные направления деятельности: метрология и калибровка средств измерений; экспертиза промышленной безопасности и неразрушающий контроль; комплексная диагностика силового оборудования и трансформаторов (включая физико-химический анализ масла и измерения частичных разрядов); тепловизионные и ультрафиолетовые обследования ВЛ и подстанций; наладка гидравлических режимов и паспортизация теплосетей; внедрение цифровых решений и диспетчеризация узлов учёта; сопровождение «под ключ» проектных решений. Компания работает по всей территории России с 2012 года.