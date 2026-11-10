Подготовку территории для строительства КАД-2 начнут в декабре

Подготовительные работы в рамках строительства скоростной кольцевой автомобильной дороги КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга начнутся в декабре 2026 года. Ход реализации проекта обсудили на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина, сообщает Правительство России.

Работы развернутся на участке от трассы М-11 «Нева» до автомобильной дороги Санкт-Петербург — Морье. Проектная документация на подготовку территории уже получила положительные заключения Главгосэкспертизы России. Реализацией инфраструктурного проекта займётся государственная компания «Автодор».

Протяжённость первого этапа КАД-2, включающего мост через Неву, превысит 80 км. В рамках проекта предусмотрено строительство более 40 мостов и путепроводов. Магистраль категории 1Б пройдёт от М-11 «Нева» до дороги Санкт-Петербург — Матокса в районе деревни Кузьмолово. Новая трасса должна перераспределить транзитные потоки, включая грузоперевозки из портов Балтики, Архангельска и Мурманска, а также снизить нагрузку на действующую КАД А-118 и автомобильную дорогу А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Интенсивность движения на существующем кольце уже достигает 200 тыс. автомобилей в сутки.

В совещании приняли участие министр транспорта России Дмитрий Ядров, председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, представители Федерального дорожного агентства и правительства Ленинградской области.